Calolzio, l’azienda Fontana resta aperta: i lavoratori scioperano

Otto ore di sciopero oggi, lunedì, alla Fontana Pietro di Calolziocorte

La fabbrica non ferma la produzione, si fermano i dipendenti

CALOLZIO – Se diverse realtà industriali lecchesi hanno deciso lo stop alla produzione almeno per i prossimi giorni, per tutelare la salute dei propri lavoratori, la Pietro Fontana di Calolziocorte ha deciso di proseguire la propria attività. Una scelta che ha innescato le proteste dei dipendenti e dei sindacati che, lunedì, hanno proclamato una giornata di sciopero.

“Non condividiamo la decisione aziendale di non procedere al fermo o almeno al rallentamento della produzione, nemmeno dopo che tra Governo e parti sociali è stato sottoscritto il protocollo del 14 marzo per effettuare la sanificazione delle aree di lavoro e ridurre al massimo le occasioni di contatto” spiegano Fiom Cgil e Fim Cisl in una nota.

“Pensiamo che la posizione aziendale non garantisca a sufficienza la salute dei lavoratori compresa la scelta di non procedere alla sospensione dei sabati di straordinario comandato, che erano stati comandati prima che si sviluppasse l’emergenza Covid-19. In queste condizioni non crediamo sia possibile contenere il rischio di contagio”.

“Pensiamo – concludono – che in uno dei Comuni più colpiti della provincia lecchese – Calolzio appunto – non si possano concedere valutazioni meno accurate che potrebbero ricadere sulla sicurezza dei lavoratori”.

