Calolzio. Lotteria dei Commercianti, consegnata l’auto al vincitore

“Ringrazio i commercianti per questa bella iniziativa”

Il vincitore, un calolziese, ha preferito restare anonimo

CALOLZIOCORTE – E’ stata consegnata oggi, sabato, la Volkswagen Up al vincitore della lotteria dei Commercianti. E.C. di Calolziocorte ha preferito restare anonimo, ma sicuramente deve ringraziare sua moglie: “Io quel giorno non volevo fermarmi a ritirare i biglietti della lotteria – ha raccontato -. E’ stata mia moglie a insistere e allora ho fermato la macchina. L’ho anche rimproverata perché c’era la fila e ci ha messo un bel po’ di tempo, così di quei biglietti ci siamo dimenticati e sono rimasti nel cassettino dell’abitacolo della mia auto”.

Solo alcune settimane dopo l’estrazione, avventa il 6 gennaio in concomitanza del corteo storico, si è ricordato di quei tagliandi e, con grande sorpresa, ha realizzato di aver vinto una bella automobile. Oggi la consegna delle chiavi presso la concessionaria Cattaneo di corso Europa a Calolziocorte: “Chiaramente sono molto felice – ha aggiunto il vincitore – ma volevo ringraziare tutti i commercianti della città che si sono impegnati in questa iniziativa” ha detto l’anonimo vincitore.

“Anche da parte mia il grazie va a tutti i commercianti di Calolzio e a Bruno Cattaneo della concessionaria Volkswagen per il grosso contributo fornito che ci ha permesso di mettere in palio questo bel premio – ha detto Cristina Valsecchi, presidente di Confcommercio Lecco zona Valle San Martino -. Un premio così importante ha fatto la sua parte perché mai, nella storia della lotteria dei commercianti, erano stati distribuiti tanti tagliandi. I numeri ci danno ragione e cercheremo di riproporre questa iniziativa anche in futuro. Il mio invito, ora, è rivolto a tutti i cittadini: cerchiamo di valorizzare i negozi di vicinato tutto l’anno, non solo a Natale, perché svolgono un importante ruolo all’interno del tessuto sociale della nostra città”.