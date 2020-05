Calolzio. Prove di normalità anche al mercato, da domani si apre a tutti gli ambulanti

Ingresso scaglionato e misurazione della temperatura

Evitare tassativamente ogni forma di assembramento

CALOLZIOCORTE – A partire da domani, martedì 19 maggio, il mercato di Calolziocorte riprenderà la sua consueta conformazione nel rispetto delle linee guida regionali. “Si è deciso, con la riapertura, di dare un forte segnale di ritorno alla normalità, permettendo a tutti gli ambulanti di tornare sul luogo di lavoro e ai cittadini di poter tornare a fare acquisti al mercato come ogni martedì” ha detto l’assessore Luca Caremi.

Il mercato aprirà alle ore 6.30 per gli operatori e alle ore 8.00 per i cittadini, all’ingresso (che sarà situato nella zona compresa tra il piazzale Marinai d’Italia e il Dancing Sport Lavello) un incaricato si premurerà di misurare la temperatura corporea agli operatori e ai cittadini.

“L’ingresso sarà vietato a chi dovesse riscontrare una temperatura uguale o superiore a 37.5°, contestualmente sarà invitato a ritornare alla propria abitazione e limitare al massimo i contatti sociali e contattare il proprio medico curante – prosegue Caremi -. L’accesso all’area di mercato, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, sarà scaglionato e l’invito ai cittadini è quello di munirsi di mascherina e di evitare tassativamente ogni forma di assembramento cercando di velocizzare la fase di acquisto”.

Per semplificare l’accesso saranno posizionati nella zona vari cartelli con le indicazioni per raggiungere l’ingresso e le uscite nonché l’area parcheggio. La disposizione dei banchi del mercato sarà la consueta e le uscite saranno situate ai due lati del mercato e a metà mercato. All’entrata e sull’area del mercato saranno predisposti cartelli informativi sulle modalità di accesso e di comportamento.

“Per gli operatori commerciali del mercato vi sarà l’obbligo di utilizzo di mascherina a copertura di naso e bocca nonché di guanti, di effettuare la vendita sul solo fronte del loro spazio e di segnalare gli eventuali assembramenti alla Polizia Locale presente – conclude -. La Polizia Locale vigilerà affinché non si formino assembramenti davanti ai banchi e potrà decidere la sospensione degli ingressi in ogni momento nel caso si ravvisino problemi per la sicurezza. Si invita la cittadinanza a seguire in un sol senso il mercato e al termine degli acquisti ad utilizzare la prima uscita disponibile”.