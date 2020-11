Calolzio. Pur tra mille difficoltà i commercianti illuminano il Natale: “Fate acquisti in città”

L’accensione delle luminarie Natalizie prevista sabato 28 novembre

Soddisfatta la presidente di Confcommercio Lecco – Zona Valle San Martino, Cristina Valsecchi

CALOLZIOCORTE – Verranno accese sabato 28 novembre le luminarie natalizie che sono state posizionate negli scorsi giorni nelle principali strade di Calolzio. “Anche quest’anno i negozianti calolziesi hanno deciso di illuminare la città in occasione del Natale – spiega la presidente della Zona Valle San Martino di Confcommercio Lecco, Cristina Valsecchi -. Credo che questa decisione sia ancora più significativa alla luce dell’anno drammatico che stiamo vivendo e visto che la situazione di emergenza prosegue. Nonostante le difficoltà che stanno attraversando, i commercianti di Calolzio hanno voluto ancora una volta dare una mano concreta, ‘accendendo’ la città e portando un po’ di clima natalizio per le strade. Abbiamo ricevuto già numerose segnalazioni e apprezzamenti da parte di tanti calolziesi”.

Ora tocca ai residenti e a quanti frequentano Calolzio “ricambiare”, decidendo di entrare nei negozi e negli esercizi cittadini per fare acquisti anche in vista delle festività natalizie: “I commercianti hanno dimostrato ancora una volta di credere nel territorio dove operano, offrendo queste luminarie. Le nostre sono attività che rendono viva la città e che vanno premiate dai consumatori. Certo Amazon o altri operatori online possono fare prezzi vantaggiosi, ma loro non ‘accendono’ le nostre città e non trasmettono quel calore, quella cura e quella attenzione al cliente che solo i negozi e le botteghe possono dare”, conclude la presidente Valsecchi.