L’attività della famiglia Valsecchi, nata nel 1926, accompagna ancora la vita della frazione Pascolo

L’amministrazione ha consegnato una targa: “Grazie per aver scritto una pagina importante della storia del nostro paese”

CALOLZIOCORTE – Durante il consiglio comunale che si è svolto martedì sera a Calolziocorte, l’amministrazione comunale ha celebrato i cento anni del BlueMoon winebar cafè, attività della famiglia Valsecchi aperta nel lontano 1926 e ancora oggi un importante punto di riferimento per la frazione Pascolo.

“Cent’anni di attività rappresentano un traguardo straordinario, che merita di essere celebrato e riconosciuto – ha detto l’assessore e presidente della zona Valle San Martino di Confcommercio Lecco Cristina Valsecchi -. Il bar BlueMoon non è soltanto un’attività commerciale, ma una realtà che da un secolo accompagna la vita della nostra comunità, diventando nel tempo un punto di riferimento e un luogo di incontro per tante generazioni”.

“Raggiungere i cento anni significa aver saputo attraversare epoche, cambiamenti e trasformazioni, mantenendo vivo il proprio legame con il territorio e con le persone – ha continuato Valsecchi -. A nome dell’Amministrazione comunale, desidero rivolgere ai titolari, alle loro famiglie e a tutti coloro che hanno contribuito a questa lunga storia i più sinceri complimenti e un ringraziamento per aver scritto una pagina importante della storia del nostro paese”.