Il punto in occasione dei 10 anni della sede di corso Dante 29

540 imprese associate e 11 dipendenti: “Assistenza a 360 gradi a imprese e cittadini”

CALOLZIOCORTE – 540 imprese associate, 200 imprese utenti del servizio fiscale, 192 imprese utenti del servizio sindacale, 967 cedolini elaborati ogni mese e 10 (tra poco saranno 11) dipendenti che si occupano di servizi alle imprese a 360 gradi. I numeri parlano da soli: la delegazione di Calolziocorte di Confartigianato Imprese Lecco si è ritagliata in tanti anni di attività sul territorio un ruolo sempre più importante e la prospettiva è quella di crescere ancora.

La festa per i dieci anni della prestigiosa sede in corso Dante 29 a Calolziocorte (ex caserma dei Carabinieri nonché ex sede della Comunità Montana), è stata l’occasione per fare il punto sull’attività di Confartiginato nella Zona 4 che comprende 12 comuni tra Valle San Martino, Olginatese e Galbiate.

“Ripenso a quando dieci anni fa è stata scelta questa sede che sembrava tanto grande (allora c’erano solo 4 dipendenti), in realtà fu una scelta lungimirante che, accompagnata da una continua crescita, oggi ci consente di offrire tutta una serie di servizi che portano beneficio alle imprese – ha detto il presidente di Confartigianato Imprese Lecco Daniele Riva -. La Val San Martino è una zona dove l’artigianato ha uno sviluppo particolare, per noi essere presenti a Calolziocorte è un fiore all’occhiello così come questa sede che abbiamo rigenerato. Siamo qui e siamo a disposizione di tutta la popolazione”.

Porte aperte anche se, a maggior ragione in questo periodo contraddistinto dalla pandemia, l’accesso avviene fissando un appuntamento in modo comunque molto semplice e veloce. La responsabile della delegazione di Calolzio Monica Pigazzini ha ricordato come Confartigianato fornisca assistenza a 360 gradi alle aziende e alle persone: “Il lavoro è tanto e si evolve con le varie esigenze – ha detto -. Qui offriamo tutti i servizi: da quelli fiscali, a quelli di consulenza sul lavoro, dai cedolini paghe ai 730, dai modelli Isee alla gestione delle pratiche per colf e badanti, fino a quelle più recenti legate al covid, come l’ottenimento del bonus 600 euro. Ogni dipendente gestisce in media rapporti con 54 aziende di diversa natura”.

Il 2022 della delegazione comincia con due importanti novità: “Da gennaio il patronato Inapa e il Caaf raddoppieranno – ha detto il segretario generale Vittorio Tonini -. Visto l’alto numero di pratiche gestite dalla sede centrale e la loro percentuale di provenienza dalla Zona 4, apriremo un front office nella sede di Calolziocorte per velocizzare il servizio e per far sì che l’imprenditore e la sua famiglia, così come gli artigiani in pensione e tutti i cittadini, possano trovare risposte immediate senza sprecare tempo prezioso. Questo territorio rappresenta una realtà che si sta decisamente sviluppando e non potevamo non esserci sia nel rapporto con le imprese sia nel rapporto con le famiglie”.

I numeri dell’Ufficio Patronato Inapa e Caaf del 2021 (sede Lecco e delegazioni) parlano di: 2.850 soci del gruppo Anap, 2.821 modelli 730, 370 Isee, 250 modelli RED, 50 pratiche Badanti/Colf, 1.600 pratiche Inapa, 700 bonus 600 euro e pratiche covid.

Innocenzo Sartor, presidente della Zona 4 Valle San Martino – Galbiate ha ricordato in conclusione l’importante lavoro di interlocuzione avviato con le amministrazioni locali: “Le decisioni che prendono i comuni vanno sicuramente ad incidere sulle nostre imprese perciò è importante intessere un’attività di relazione perché è giusto che le scelte del futuro ci vedano come interlocutori. Mi piace sempre che le imprese artigiane sono espressione del territorio, lavorano sul territorio e non delocalizzano”.

Insomma, sono tanti i motivi per festeggiare i 10 anni della sede di corso Dante 29.

“Dialogo con la scrittrice Maria Giovanna Luini”

Infine, è stato ricordato l’appuntamento di giovedì 16 dicembre (ore 18.30) al Monastero del Lavello all’interno della Mostra di Calligrafia “Scrivimi ancora” (visitabile fino al 19 dicembre sempre al Monastero del Lavello) organizzata da Confartigianato Donne Impresa e Fondazione Lavello. “Dialogo con la scrittrice Maria Giovanna Luini”, scrittrice, divulgatore scientifico, consulente di sceneggiatura e prima ancora medico senologo. Nel corso della serata presenterà il suo ultimo libro “Parla come ami. L’infallibile potere delle parole”. Interverrà anche Silvia Dozio, movimento Donne Impresa Lecco, modera Matilde Petracca, responsabile organizzazione e welfare di Confartigianato (iscrizioni www.artigiani.lecco.it).