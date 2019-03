Il presidente della Cooperativa Legler soddisfatto per l’approvazione del concordato preventivo

“Stiamo lavorando per restituire ai Soci Prestatori l’importo più alto possibile”.

CALOLZIOCORTE – “Desidero ringraziare sentitamente i soci prestatori, perché grazie soprattutto al loro voto possiamo valorizzare gli sforzi fin qui fatti e dare piena al percorso di crescita della Cooperativa Legler. Un ringraziamento in particolare anche ai fornitori che ci hanno supportato in questa vicenda e a Confcooperative”.

Il presidente della Cooperativa Legler, Roberto Baroni, ha espresso la soddisfazione per l’approvazione del concordato preventivo avvenuta in data odierna durante l’assemblea che si è tenuta presso il Tribunale di Bergamo.

Si può così dare continuità al Piano Industriale e all’azione di risanamento in corso, che ora potrà procedere più speditamente, aprendo definitivamente a una nuova stagione per la Cooperativa.

“Stiamo lavorando e lavoreremo con determinazione per non solo per restituire ai Soci Prestatori l’importo più alto possibile nell’ambito del concordato ma altresì per riportare la Cooperativa prima al pareggio di bilancio e poi alla crescita, continuando nel percorso di ammodernamento delle nostre superfici e di intensificazione della missione di attenzione, servizio e cura che da sempre la Cooperativa esprime sul territorio” ha concluso Baroni.

Il 2018 è stato un anno decisivo per la Cooperativa Legler perché ha visto la convalida da parte del Tribunale di Bergamo del piano concordatario con un business plan che prevede l’integrale destinazione del patrimonio immobiliare al pagamento dei creditori.