In vista dell’assemblea del 13 marzo il presidente della Cooperativa Legler invita i soci al voto

“Il 2019 è iniziato all’insegna del risanamento. Ora, serve l’appoggio di tutti i Soci”

CALOLZIOCORTE – Mancano pochi giorni all’appuntamento per l’approvazione del concordato preventivo che darà continuità al Piano Industriale e all’azione di risanamento della Cooperativa Legler.

“Molti Soci, che ringrazio, hanno già espresso il loro voto direttamente o tramite delega – ha dichiarato il presidente della Cooperativa Legler Roberto Baroni -, ma è determinante la partecipazione di tutti i soci prestatori, per dare piena fiducia al percorso di valorizzazione e continuità che abbiamo iniziato nel 2018 per riportare la Cooperativa al pareggio e restituire ai Soci l’importo più alto possibile nell’ambito del concordato”.

Il Presidente della Cooperativa invita tutti i Soci Prestatori alla votazione

Compilando il Modulo di Delega direttamente nei negozi della Cooperativa o nella sede di Confcooperative di Bergamo (via Serassi, 7) oppure recandosi al Tribunale di Bergamo il prossimo mercoledì 13 Marzo, alle ore 10.15. Inoltre, ricorda che la non espressione di voto non consentirà di raggiungere la maggioranza necessaria.

“Siamo soddisfatti per l’anno appena passato, sicuramente in linea con gli obiettivi del piano – ha proseguito Baroni – abbiamo in gran parte realizzati gli interventi previsti, con un’importante riduzione dei costi. Ci aspettiamo un 2019 in crescita e, con l’approvazione del piano concordatario, potremo salvare questa importante realtà del nostro territorio, poiché possa continuare ad essere, nello spirito cooperativo, un punto di riferimento importante per il servizio alla comunità.

Il 2018 è stato un anno decisivo perché ha visto l’ammissione della Cooperativa Legler al concordato da parte del Tribunale di Bergamo, con un Piano industriale che prevede il ritorno al risultato positivo in un preciso arco temporale con integrale destinazione del patrimonio immobiliare al pagamento dei creditori.