Fontana Group. Altreforme finalista al Best of Year Awards di New York

Il brand è stato selezionato dalla rivista Interior Design

Finalista per il prestigioso premio internazionale “Best of Year Awards 2019”

CALOLZIOCORTE – Nuovo successo per altreforme, la divisione arredo e design dell’azienda Fontana Group di Calolziocorte. Interior Design, prestigiosa rivista di arredo statunitense, ha scelto il brand come finalista per il Best Of Year Awards 2019, l’esclusivo premio che ogni anno il magazine assegna a New York ai migliori prodotti di design di tutto il mondo.

Sono state oltre 2.600 le candidature ricevute. I cabinets appendiabiti con specchio Mata&Grifo, disegnati da Antonio Aricò ed Elena Salmistraro e presentati al Fuorisalone di Milano lo scorso aprile, si sono aggiudicati la finale dell’ambitissimo concorso nella categoria “Mobili residenziali”, insieme ad altre 4 realtà del design internazionale.

La finale si è svolta venerdì 6 dicembre a New York: un gremitissimo Javits Center ha applaudito e onorato tutti i brand coinvolti nell’ultima parte del Best of Years e i vincitori sono stati annunciati dalla Caporedattrice Cindy Allen e dalla Redattrice Carol Cisco.

“Siamo orgogliosi e fieri di aver raggiunto questo importante traguardo – dichiara Valentina Fontana, Founder e Art Director di altreforme, nonché vice presidente di Fontana Group – gli Stati Uniti sono una fetta importante del nostro mercato e ogni anno lavoriamo per accrescere e migliorare la nostra immagine oltreoceano. Non importa se non abbiamo vinto il primo posto siamo un brand giovane ed essere già arrivati su questo Podio insieme a nomi storici del design come il vincitore (Living Divani) è un per noi un grandissimo successo. Avremo tutto il tempo per crescere e vincere questa e le tante altre nuove sfide che ci attenderanno. Il mio grazie va ad Antonio ed Elena, i due designer che hanno realizzato questi capolavori, che ben rappresentano la creatività del nostro brand, e soprattutto a tutta la squadra altreforme che ogni giorno si impegna con professionalità e talento credendo in questa bellissima avventura. Questo traguardo è prima di tutto il vostro!”