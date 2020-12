Fontana Group cresce grazie all’importante finanziamento di Crédit Agricole Italia

10 milioni di euro per sostenere lo sviluppo dell’azienda di Calolzio leader nel settore automotive

“Abbiamo il dovere di guardare al futuro in un’ottica di crescita con piani di sviluppo pluriennali”

CALOLZIOCORTE – “La responsabilità di un’azienda leader di mercato come la nostra che ha instaurato nel corso degli anni business partnership con aziende e marchi di primo livello nei settori Premium e Luxury del mercato automotive, ha il preciso dovere di guardare sempre al futuro in un’ottica di crescita con piani di sviluppo pluriennali. E in questo contesto si inserisce l’operazione appena conclusa con Crédit Agricole Italia, già nostro partner, che ha subito colto le potenzialità di sviluppo dei piani presentati”.

Walter Fontana, presidente di Fontana Group, grazie all’importante finanziamento di Crédit Agricole Italia annuncia la volontà di continuare a investire anche in un momento tanto complicato. Crédit Agricole Italia ha infatti deliberato un finanziamento di 10 milioni di euro, della durata di 6 anni, a favore dell’importante realtà internazionale con sede

a Calolziocorte, attiva nel settore dell’automotive. L’azienda continua così a investire anche nel territorio (solo un paio di anni fa aveva attivato un nuovo polo produttivo a Calolziocorte).

Fontana Group si occupa principalmente dell’engineering e della costruzione di stampi per i segmenti Luxury e Premium del settore automobilistico, nonché della produzione di componenti in alluminio di carrozzerie, sempre per il segmento Luxury. A tutto questo si affianca anche l’attività di design e produzione di arredi moderni, in alluminio e metallo attraverso il marchio Altreforme.

L’operazione è finalizzata nell’ambito del programma Garanzia Italia di SACE, con la procedura per l’emissione della garanzia che è stata completata digitalmente e in tempi brevi, e conferma la completa operatività di Crédit Agricole Italia su tutte le possibili soluzioni previste dal Decreto Liquidità e la volontà del Gruppo di sostenere le realtà italiane a seguito dell’emergenza Covid-19, come ha dichiarato Alessio Foletti, Responsabile Direzione Banca d’Impresa di Crédit Agricole Italia: “Nell’attuale contesto di mercato sentiamo ancor di più la responsabilità di continuare a garantire il nostro sostegno all’economia del Paese e di rafforzare l’impegno a favore delle eccellenze produttive italiane. Il finanziamento concesso alla Fontana Group è finalizzato a sostenere la crescita e a supportare il percorso di sviluppo che lo ha portato nel tempo a divenire leader mondiale nelle attività di costruzione stampi e produzione carrozzerie di automobili”.

“SACE attraverso Garanzia Italia permette alle aziende italiane di ottenere le risorse utili per fronteggiare un periodo particolarmente complesso e a guardare al futuro con maggiore serenità – ha dichiarato Simonetta Acri, Chief Mid Market Officer di SACE – . Con questa operazione SACE, dopo aver supportato nel 2018 la crescita Fontana Group sui mercati internazionali, si conferma un partner strategico dell’azienda, rafforzando inoltre il proprio impegno a supporto del settore automotive, uno dei pilastri del Made in Italy e importante driver di crescita della nostra economia”.