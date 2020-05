Fontana Group pronta a ripartire: al via test sierologici per i dipendenti

“Questa attività è da ritenersi propedeutica alla ripresa lavorativa”

CALOLZIOCORTE – L’azienda calolziese Fontana Group lunedì 4 maggio riapre i propri plant produttivi italiani. Dopo 6 settimane riparte la produzione delle carrozzerie made in Fontana.

Il Gruppo ha adottato serie precauzioni per il rientro in fabbrica, seguendo le linee guida del Protocollo condiviso per la regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.

“Prosegue anche l’attività di smart working per il personale uffici e per tutte le funzioni che possono operare da remoto – fanno sapere i vertici dell’azienda, che aggiungono – Al fine garantire la massima sicurezza dei dipendenti e prevenire il rischio di contagio da COVID-19, Fontana Group sottoporrà i propri collaboratori ai test sierologici anticorpali nelle giornate tra l’1 e il 3 maggio. Questa attività è da ritenersi propedeutica alla ripresa lavorativa prevista per il prossimo lunedì 4 maggio. Fontana Group – concludono – mette da sempre al primo posto la salute e la sicurezza della propria Squadra”.