Giornata dell’Innovazione: secondo premio all’Istituto Superiore Rota di Calolzio

La XV Giornata dell’Innovazione promossa dalla Camera di Commercio

LOMAZZO (CO) – Si è svolta la XV Giornata dell’Innovazione, un’iniziativa promossa dalla Camera di Commercio di Como Lecco in collaborazione con ComoNExT che ha visto la partecipazione di partner istituzionali come il Politecnico di Milano – Polo territoriale di Lecco, il Cnr – Stiima sede di Lecco e il Consorzio Dintec per l’Innovazione Tecnologica, con il supporto di imprese e organizzazioni per stimolare giovani e imprese sui temi dell’innovazione e della digitalizzazione.

L’evento conclusivo del “Premio Innovazione – Idea Impresa” ha coinvolto studenti delle scuole secondarie superiori della provincia di Lecco e di Como. Sono stati messi in palio diversi premi agli studenti che si sono messi alla prova durante l’anno scolastico nello sviluppo di idee innovative. “Ghost vision“, “Simplesit” e “Locker solidale” sono i progetti che vincono il concorso Idea Impresa.

Oltre 12 mila euro il valore dei premi assegnati durante l’edizione di quest’anno. Ai premi messi a disposizione, si aggiungono anche il premio “Creattività Moretti“, “Nuovo di Nuovo” e “Lario In“. Sono stati premiati anche i vincitori del “Concordo di Idee” per la creazione del marchio rappresentativo dei servizi di Orientamento al lavoro e alle professioni della Camera di Commercio. Quest’anno hanno partecipato 17 squadre provenienti da 7 istituti scolastici: Enaip Lombardia – Como, Cfp Padri Somaschi – Como, ENfapi – Erba (CO), Jean Monnet Istituto Tecnico Liceale – Mariano Comense (CO), Iss Rota – Calolziocorte, Iss Badoni – Lecco, Iss Bachelet Istituto Tecnico e Liceo – Oggiono.

Il tema di quest’edizione dal titolo “Recharge“, ha invitato i partecipanti a sviluppare progetti in grado di valorizzare la collaborazione quale leva per affrontare sfide globali come il cambiamento climatico, la fame, la povertà e le disuguaglianze. Durante la giornata sono stati presentati i progetti innovativi sviluppati dalle squadre.

Sono cinque i premi messi in palio dalla Camera di Commercio di Como-Lecco, assegnati da una commissione di valutazione composta da Antonio Pozzi (componente Giunta Camera di Commercio di Como-Lecco e presidente della commissione), Elena Zaffaroni (responsabile Incubatore di Sviluppo Como-ComoNExT Spa), Davide Baratto (imprenditore), Michela Prest (direttice Dipartimento Scienza e Alta Tecnologia dell’Università degli Studi dell’Insubria) e Sara Del Chicca (dottoranda Dipartimento di Meccanica Politecnico di Milano).

Il primo premio (3 mila euro per la squadra, 400 euro al docente tutor e 500 euro all’istituto di appartenenza) è stato assegnato alla squadra Sg Somaschi dell’istituto Cfp Padri Somaschi di Como con il progetto “Ghost Vision”, un dispositivo modulare che aiuta le persone con disabilità visive a muoversi autonomamente attraverso sensori che avvisano della presenza di ostacoli e forniscono descrizioni dettagliate. Il secondo premio (2 mila euro per la squadra, 400 euro al docente tutor e 500 euro all’istituto di appartenenza) è stato assegnato alla squadra “Sei in prova” dell’Istituto Iss Rota di Calolziocorte con il progetto “Simplesit” per trasformare i banchi a rotelle inutilizzati, forniti durante la pandemia di Covid-19, in panchine modulari per ambienti interni ed esterni. Il terzo premio (1.500 euro per la squadra, 400 euro al docente tutor e 500 euro all’istituto di appartenenza) è stato assegnato alla squadra “Locker Solidale” dell’istituto Jean Monnet di Mariano Comense (CO) con il progetto “Locker Solidale”, un sistema di locker per la distribuzione di cibo ai bisognosi, posizionati in punti strategici della città.

La migliore comunicazione dell’idea innovativa (del valore di 500 euro) è stato aggiudicato alla squadra “Future Team” dell’Istituto Enaip Lombardia di Como con il progetto “Equity Hotel“, un hotel ecosostenibile e inclusivo dove il personale con disabilità che potrà svolgere, grazie a robot controllabili a distanza, le proprie mansioni da remoto. La migliore analisi di fattibilità dell’idea innovativa presentata (del valore di 500 euro) è stato aggiudicato alla squadra “Electric Boys” dell’istituto Enfapi di Erba con il progetto “Swing Wheel” un’altalena automatizzata per disabili che migliora l’accessibilità nei parchi pubblici.

Oltre ai premi principali sono stato assegnati ulteriori riconoscimenti

Premio “ Creattività – Moretti “, offerto dal Rotary International Club di Appiano Gentile e delle Colline Comasche (550 euro) assegnato alla squadra “Electric Boys” dell’istituto Efapi di Erba con il progetto “Swing Wheel”

“, offerto dal Rotary International Club di Appiano Gentile e delle Colline Comasche (550 euro) assegnato alla squadra “Electric Boys” dell’istituto Efapi di Erba con il progetto “Swing Wheel” Premio “ Nuovo di Nuovo “, offerto dalla società Seam Engineering Srl (600 euro) assegnato alla squadra “E-Camper 2 go!” dell’istituto Enaip Lombardia – Como con il progetto “e-Camper 2 Go!”.

“, offerto dalla società Seam Engineering Srl (600 euro) assegnato alla squadra “E-Camper 2 go!” dell’istituto Enaip Lombardia – Como con il progetto “e-Camper 2 Go!”. Premi “ Lario In “, offerti da Banca Generali Private (500 euro cad.) assegnati alla squadra “Sei in prova” dell’istituto Iss Rota di Calolziocorte con il progetto “Simplesit” e alla squadra Somaschese del Cfp Padri Somaschi con il progetto “En-Visible Solar Skin”.

“, offerti da Banca Generali Private (500 euro cad.) assegnati alla squadra “Sei in prova” dell’istituto Iss Rota di Calolziocorte con il progetto “Simplesit” e alla squadra Somaschese del Cfp Padri Somaschi con il progetto “En-Visible Solar Skin”. Premio “Social Impact” (500 euro), offerto da C.Next assegnato alla squadra “Locker Solidale” dell’istituto Jean Monnet di Mariano Comense con il progetto “Locker Solidale”.

In questa edizione sono stati premiati anche i vincitori del Concorso di Idee per la creazione del marchio rappresentativo dei servizi di orientamento al lavoro e alle professioni, per il quale sono pervenute 62 candidature da 11 istituti scolastici delle province di Como e di Lecco:

Prima squadra classificata (4 mila euro): Gruppo Sharks Design – I.S.I.S. Paolo Carcano “Setificio”.

(4 mila euro): Gruppo Sharks Design – I.S.I.S. Paolo Carcano “Setificio”. Seconda squadra classificata (2.800 euro): Gruppo vM 2 – I.S.I.S. Paolo Carcano “Setificio”

(2.800 euro): Gruppo vM 2 – I.S.I.S. Paolo Carcano “Setificio” Terza squadra classificata (1.600 euro): Gruppo Jung – Liceo Artistico Medardo Rosso.

La Commissione, inoltre, ha previsto una menzione di merito allo slogan migliore, premiando la parte denominativa del marchio della squadra ALLxALL dell’IS Starting Work: “You Next – Il futuro sei tu“.