Giovani al lavoro in Valle San Martino: aperto il bando Living Land 2025

Iscrizioni aperte fino a venerdì 30 maggio

Dal 23 giugno al 1° agosto esperienze tra manutenzione di spazi pubblici, cura degli animali, lavori agricoli e riqualificazione urbana

VALLE SAN MARTINO – La Valle San Martino torna a puntare sui giovani con un’iniziativa che unisce formazione, cittadinanza attiva e cura del territorio. È stato annunciato il bando Living Land 2025, rivolto a ragazze e ragazzi nati tra il 2007 e il 2010, residenti nei Comuni di Calolziocorte, Carenno, Erve, Garlate, Monte Marenzo, Olginate, Valgreghentino e Vercurago. Il progetto, promosso da IANG – Insieme Ai Nostri Giovani in collaborazione con Living Land e i Comuni del Polo Valle San Martino, propone per l’estate una serie di esperienze concrete, a contatto con la natura e la comunità.

Dal 23 giugno al 1° agosto, i partecipanti saranno coinvolti in attività che spaziano dalla manutenzione di spazi pubblici alla cura degli animali, passando per lavori agricoli e riqualificazione urbana. Tre i periodi previsti: il primo, dal 23 giugno al 4 luglio, si terrà all’Agriturismo Il Ronco di Garlate; seguirà, dal 7 al 18 luglio, l’esperienza all’Azienda Agricola Airoldi di Olginate e nel Comune di Valgreghentino; infine, dal 21 luglio al 1° agosto, toccherà a Calolziocorte e Vercurago.

Le attività si svolgeranno in gruppi da dieci partecipanti, sempre affiancati da tutor. L’impegno settimanale previsto è di 32 ore, dal lunedì al venerdì, con la pausa pranzo inclusa. Al termine del percorso, ogni giovane riceverà un buono acquisto del valore di 150 euro, da utilizzare nei negozi della zona. Un riconoscimento tangibile, ma anche simbolico, per premiare l’impegno e incentivare la partecipazione.

Matteo Colombo, referente politico per le Politiche Giovanili del Polo Valle San Martino, ha commentato così l’iniziativa: “Offrire ai ragazzi la possibilità di vivere esperienze formative e di impegno civile significa dare loro strumenti per crescere, per sentirsi parte attiva di un territorio che ha bisogno di essere abitato, curato, vissuto. Allo stesso tempo, queste attività rappresentano un valore per i Comuni e gli enti coinvolti, che vedono nel protagonismo giovanile un segnale di vitalità e futuro”.

Le iscrizioni resteranno aperte fino a venerdì 30 maggio. Per aderire, basta compilare il modulo disponibile cliccando QUI.

Il progetto punta a risvegliare nei più giovani il senso di appartenenza e responsabilità verso il proprio territorio, valorizzando l’estate come occasione non solo di svago, ma anche di crescita e condivisione. Una scommessa sul futuro, che parte dalle mani e dall’entusiasmo delle nuove generazioni.