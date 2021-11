I commercianti di Calolzio illuminano il Natale: luci, lotteria e tante sorprese

Si rinnova la collaborazione tra Confcommercio, Confartigianato e Confesercenti

Tante le iniziative in programma: “Comprate e regalate sotto casa perché i negozi di vicinato hanno, in primis, una funzione sociale”

CALOLZIOCORTE – Una sforzo corale che, anno dopo anno, raccoglie un numero sempre maggiore di commercianti che si impegnano a donare un Natale più bello facendo vivere Calolziocorte. Motore delle iniziative, come sempre, Cristina Valsecchi, presidente della zona Valle San Martino di Confcommercio Lecco che, insieme a Confartigianato e Confesercenti, ha messo in campo una serie di iniziative in vista delle festività.

“Dobbiamo metterci in testa che i negozi di vicinato svolgono anche una funzione sociale – ha detto Valsecchi – perciò da parte nostra c’è il massimo impegno e ci auguriamo che venga apprezzato dai cittadini che hanno l’opportunità di fare acquisti sotto casa senza dover andare nei centri commerciali. Voglio sottolineare che i negozi di vicinato offrono un servizio unico, che non è possibile ritrovare altrove. Così come fondamentale per Confcommercio è riuscire a creare questa sinergia con le altre associazioni di categoria che ormai prosegue da anni”.

Un anno importante dopo il difficile stop dello scorso 2020 a causa del covid. Entrando nel vivo delle iniziative, torna l’ormai tradizionale Lotteria dei Commercianti che anche quest’anno mette in palio una Volkswagen Up del valore di circa 18 mila euro. Lo scorso anno, nonostante le difficoltà, furono consegnati oltre 7.500 biglietti: “Ringraziamo il concessionario Cattaneo di Calolzio che ci aiuta sempre consegnandoci una vettura al prezzo migliore – ha continuato Cristina Valsecchi -. Grazie al fatto che quest’anno siamo riusciti a superare il centinaio di adesioni di negozi e liberi professionisti a cui eravamo abituati (sono ben 111), abbiamo potuto mettere in palio anche tre buoni spesa come premi di consolazione: 300 euro per il 2° premio; 200 euro per il 3° e 100 euro per il 4°”.

L’iniziativa comincia da sabato prossimo, 13 novembre, e gli scontrini potranno essere raccolti fino al 31 dicembre. Il sistema è il solito: acquistando nei negozi della città che aderiscono all’iniziativa (e quindi espongono la vetrofania della Lotteria dei Commercianti) è possibile raccogliere gli scontrini. Ogni 100 euro di scontrini è possibile ritirare un biglietto della lotteria (i biglietti della lotteria saranno consegnati fino al 4 gennaio 2022 presso l’ufficio di Confcommercio Lecco – delegazione di Calolziocorte in corso Dante con nuove modalità in ottemperanza alla normativa anti-covid: 1) consegna degli scontrini/fatture in originale in busta chiusa con nome, cognome e recapito telefonico negli orari indicati; 2) Verifica dei documenti presentati ed assegnazione dei relativi biglietti; 3) Avviso telefonico per il ritiro dei biglietti e riconsegna di eventuali di originali con valenza fiscale o garanzia).

Il sabato e la domenica gli scontrini valgono doppio ma per il 2021 c’è un’altra novità: “Anche noi faremo il black friday (QUI LA LOCANDINA): il 26, 27 e 28 novembre il valore dello scontrino triplica. Abbiamo pensato a questo ulteriore vantaggio perché proprio il 27 novembre partiranno le iniziative di Natale con l’accensione delle luci, mentre alle 18 sarà inaugurata la pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza Vittorio Veneto. Ci saranno anche gli Alpini con caldarroste e vin brulè, la banda, mentre sabato e domenica e ci sarà un trenino gratuito che girerà per la città. Questa ulteriore iniziativa vuole incentivare ancor di più gli acquisti in città, magari portando anche gente dai paesi vicini e, nel contempo, disincentivare gli acquisti nei grossi centri commerciali”.

Commercianti calolziesi che, anche quest’anno, tra le altre cose hanno offerto le luminarie che abbelliranno le vie della città. L’estrazione è fissata per il 6 gennaio, giorno dell’Epifania: “Ci sarà un evento organizzato in collaborazione con la Pro Loco di Calolziocorte e che vedrà la partecipazione del comico-ventriloquo televisivo Andrea Fratellini vincitore di Italia’s Got Talent – ha concluso Valsecchi -. L’evento si svolgerà alle 20.30 presso il Dancing Lavello e ringraziamo il signor Malinverno per l’ospitalità. Durante il periodo natalizio, in collaborazione con Comune e Pro Loco, ci saranno diverse iniziative che saranno presentate nei prossimi giorni. Il grazie più grande va ai commercianti che, anno dopo anno, cercano di dare sempre il meglio a Calolziocorte”.

Innocenzo Sartor, presidente zona Galbiate Valle San Martino Confartigianato

“Questo spirito di collaborazione tra le piccole associazioni, che qui esiste da anni, è fondamentale perché altrimenti i grossi colossi ci fanno molto male – ha detto Innocenzo Sartor, presidente zona Galbiate Valle San Martino Confartigianato Lecco -. Questa collaborazione tra piccoli e medi imprenditori è la strada maestra per il futuro delle nostre imprese che ci consentirà di affrontare le sfide del domani per restare sul mercato. Siamo felici di poter contribuire alle iniziative di Natale che interessano Calolzio, soprattutto dopo il Natale cupo vissuto nel 2020. Non è stato facile né per le nostre imprese né per i cittadini. Guardiamo alle prossime festività con entusiasmo invitando i cittadini ad essere al nostro fianco perché il significato è univoco: le nostre piccole imprese non delocalizzano, ma stanno sul territorio e fanno l’interesse della popolazione. I negozi che abbiamo sotto casa e le attività artigianali del territorio sono una risorsa da premiare perché anche nei momenti più bui della pandemia hanno lavorato per regalarci una vita normale. La loro presenza non è stata solo economica ma soprattutto sociale. A Natale compriamo e regaliamo sotto casa”.

Lionello Bazzi, presidente di Confesercenti Lecco

“Ringrazio Cristina che ha questa dote di riuscire a coinvolgere sempre un così gran numero di commercianti qui a Calolziocorte – ha detto Lionello Bazzi, presidente di Confesercenti Lecco -. E’ una filiera molto lunga su tutte le varietà di negozi ed è bello che siano disposti a mettersi assieme perché questo contributo è importante per la manifestazione ma anche per la sopravvivenza delle aziende stesse. Questa grande partecipazione la dice lunga sull’importanza di questa manifestazione e ci auguriamo che l’iniziativa abbia successo”.

Alberto Riva, direttore di Confcommercio Lecco

“Da parte mia e di Confcommercio Lecco un grazie a Cristina Valsecchi che si impegna sempre moltissimo per questo territorio e non è certamente una cosa scontata – ha detto Alberto Riva, direttore di Confcommercio Lecco -. Ringrazio poi Sartor e Bazzi perché in questa città viene replicata quella forte collaborazione che ha sempre caratterizzato il lavoro congiunto e la condivisione di intenti su temi caldi e importanti”.