Il Natale è ricco con la lotteria dei commercianti, in palio un’auto

Il 15 novembre parte l’iniziativa di Confcommercio Lecco

Il biglietto vincente si porterà a casa una Volkswagen Up

CALOLZIOCORTE – Oltre un centinaio i commercianti di Calolziocorte che hanno deciso di aderire alla tradizionale lotteria di Natale organizzata da Confcommercio Lecco. In cabina di regia Cristina Valsecchi, presidente della zona Valle San Martino, con il supporto di Confartigianato e Confesercenti.

“Quest’anno, grazie alla sinergia con Confartigianato e Confesercenti, abbiamo deciso di concentrarci sulla lotteria dei commercianti – ha detto Cristina Valsecchi -. Non ci sarà la notte bianca, che tornerà nella sua versione estiva, ma abbiamo pensato a un premio importante per la lotteria: una bellissima Volkswagen Up acquistata – non poteva essere altrimenti – in una concessionaria della città”.

Il regolamento non cambia: dal 15 novembre al 25 dicembre si potranno conservare gli scontrini emessi dai negozi che aderiscono all’iniziativa e, per ogni 100 euro di spese, sarà possibile recarsi nella sede calolziese di Confcommercio (corso Dante) per ritirare un biglietto. Il ritiro dei biglietti sarà consentito fino alle ore 12 del 4 gennaio, mentre l’estrazione è fissata per le ore 18 del 6 gennaio, a conclusione del corteo storico che tornerà dopo un anno di stop proprio grazie all’intervento della stessa Cristina Valsecchi.

“C’è molto entusiasmo tra i commercianti che hanno aderito numerosi: 103 gli esercizi aderenti sui 128 della città – ha aggiunto Valsecchi -. E’ una iniziativa che punta a rivitalizzare il piccolo commercio della città. E proprio per favorire i negozi cittadini ed evitare che la gente preferisca i grossi centri commerciali: gli scontrini emessi il sabato e la domenica valgono doppio. E questa è la grossa novità di quest’anno”.

Una iniziativa che dà risultati concreti: “I numeri degli anni passati ci dicono che nel periodo dell’iniziativa i negozi lavorano di più e ci auguriamo che, con un’auto in palio, i risultati siano ancora migliore. Un grazie a tutti i commercianti che, nonostante il periodo non semplice, hanno deciso di versare il contributo di 200 euro che ci ha consentito di mettere anche le luminarie”.

L’anno scorso i biglietti consegnati furono poco meno di 3mila. Anche quest’anno l’iniziativa trova il sostegno di Confartigianato e Confesercenti. “Si tratta di una collaborazione importante e daremo il meglio per la buona riuscita di questo evento” ha detto Monica Pigazzini, responsabile della delegazione calolziese di Confartigianato. “Un grazie a Confcommercio e a Cristina Valsecchi per l’impegno nel cercare di rivitalizzare il commercio in città – ha detto il presidente di Confesercenti Lecco Lionello Bazzi -. E’ importante riuscire a dare questi input durante le festività natalizie”.

Nei prossimi giorni saranno distribuite 5000 brochure con il regolamento e tutti i negozi aderenti all’iniziativa.