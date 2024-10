Natale a Calolzio. Torna la Lotteria dei Commercianti, in palio ancora un’automobile

Sempre grazie ai negozianti della città e agli sponsor ci saranno anche le nuove luminarie natalizie

Cristina Valsecchi, presidente di Confcommercio Lecco zona Val San Martino: “Iniziativa apprezzata, non potevamo non riproporla”

CALOLZIOCORTE – L’anno scorso furono oltre 7.000 i biglietti distribuiti, perciò è stato naturale riproporre una iniziativa che negli anni è stata davvero molto apprezzata sia dai clienti che dai commercianti della città di Calolziocorte. Da qui la decisione di Cristina Valsecchi, presidente di Confcommercio Lecco zona Val San Martino di riproporre anche per il Natale 2024 la Lotteria dei Commercianti.

“La formula sarà la stessa degli anni precedenti ma, soprattutto, grazie al sostegno dei negozianti della città e degli sponsor metteremo in palio anche quest’anno un’automobile – ha detto Valsecchi -. Nei prossimi giorni renderemo noti tutti i particolari di una iniziativa studiata da una parte per valorizzare le attività di Calolzio, dall’altra per premiare i clienti che scelgono i negozi di prossimità”.

Sempre grazie al sostegno di commercianti e sponsor, a Calolzio nel periodo di Natale si accenderanno le luci che quest’anno saranno nuove: “Nei prossimi giorni renderemo noti tutti i particolari dell’iniziativa. E’ bello però vedere l’adesione dei commercianti nel riproporre una lotteria che è sempre molto apprezzata”.