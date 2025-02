Rinnovato lo spazio Acinque di Calolzio: “Sempre più vicini ai cittadini”

Taglio del nastro, stamattina, presso lo sportello di via Fratelli Calvi

“Un investimento importante per l’azienda che conferma l’attenzione verso i cittadini”

CALOLZIOCORTE – È stato riqualificato e ampliato lo Spazio Acinque di via Fratelli Calvi 1 a Calolziocorte. Comfort e funzionalità senza dimenticare l’identità, le linee grafiche, i colori e i valori che contraddistinguono il gruppo e particolare attenzione è stata posta alla sostenibilità, ad esempio attraverso l’installazione di luci ancora più efficienti e pareti in legno fonoassorbenti. Lo spazio è stato inoltre potenziato con un secondo operatore nell’ottica di una sempre maggior presenza al servizio dei cittadini.

Stamattina, 26 febbraio, si è svolto un momento d’inaugurazione del nuovo spazio: “Il radicamento territoriale – ha sottolineato Marco Canzi, vicepresidente del Gruppo Acinque – è il tratto peculiare della nostra azienda, in cui investiamo in maniera costante con l’obiettivo di consolidare la presenza capillare e la qualità dei servizi”.

“Non a caso quindi, con un potenziamento dell’organico a disposizione dei cittadini, abbiamo deciso di ampliare lo spazio di Calolziocorte, punto di riferimento concreto e affidabile, oltre che immediatamente riconoscibile, per tutte le famiglie della sponda lecchese della Valle San Martino” ha detto il presidente di Acinque Energia, Stefano Simonetti.

“Quello di Calolziocorte è il quarto spazio che andiamo a riqualificare secondo un modello uniforme e costante nell’ambito di un progetto pluriennale che proseguirà nei prossimi mesi – ha detto l’amministratore delegato di Acinque Energia, Andrea Tugnoli –. Un investimento importante per l’azienda che conferma la propria attenzione alla vicinanza, anche fisica, ai cittadini. In questi luoghi, infatti, si possono incontrare consulenti competenti dai quali ottenere informazioni e chiarimenti sulle bollette, nonché ricevere una consulenza dedicata volta a individuare soluzioni su misura e indirizzare attuali e nuovi clienti verso scelte consapevoli”.

Disponibilità nei confronti dei cittadini, oltre che collaborazione con le altre aziende del territorio. Al taglio del nastro ha preso parte anche Chantal Riva, direttore corporate di Lario Reti Holding. Lo Spazio Acinque ospita infatti lo sportello dell’azienda di distribuzione dell’acqua: “Qui il cliente può venire anche per accedere allo sportello idrico e questo è un segno della sinergia che abbiamo con Acinque. Cerchiamo di lavorare assieme il più possibile specialmente quando si tratta di offrire al cittadino un servizio unico e punto di riferimento per tutti i servizi”.

Sono 19 gli sportelli di Acinque Energia a disposizione nei territori in cui storicamente opera, di cui 6 in provincia di Lecco. A questi ultimi in un anno si sono recate oltre 40 mila persone (circa 6mila a Calolzio). Lo Spazio Acinque di via Fratelli Calvi 1 a Calolziocorte è aperto da lunedì a giovedì con orario 8.30 – 12.45 e 14.00 – 16.00 e il venerdì con orario 8.30 – 12.45 e 14.00 – 15.45.

“Per celebrare insieme ai cittadini questa importante tappa del proprio percorso – ha ricordato Viviana Marini, coordinatrice della comunicazione commerciale di Acinque Energia – la società ha deciso di istituire uno scontro extra di 30 euro a tutti coloro che sceglieranno Acinque Energia nelle due settimane successive all’inaugurazione, promozione che si somma a quelle già attive”.

Al momento di inaugurazione hanno partecipato anche Martin Isolabella, responsabile marketing di Acinque, e il sindaco di Calolziocorte Marco Ghezzi che ha sottolineato l’importanza di una presenza fisica sul territorio soprattutto per le persone più anziane. A tagliare fisicamente il nastro è stato Stefano Sabadini Responsabile Customer Service Area Lecco del gruppo Acinque.