“Calolziocorte News” e “Calolziocorte Avvisi” sono i due nuovi canali Telegram

Il sistema di messaggistica partirà dal prossimo 11 marzo, l’iscrizione è gratuita

CALOLZIOCORTE – “Calolziocorte News” e “Calolziocorte Avvisi” sono i due nuovi canali Telegram del comune per informare in maniera veloce tutti i cittadini.

“Il primo canale serve per le diffondere informazioni generali, mentre il secondo verrà utilizzato per le informazioni di carattere più urgente: una strada chiusa, allerta meteo” ha spiegato l’assessore Luca Caremi.

Il servizio è totalmente gratuito basta scaricare l’applicazione su telefono o pc e iscriversi al servizio.

A presentare la novità è stata l’ingegner Rosa Santaniello, responsabile di servizio del Centro Elaborazione Dati del comune: “Calolziocorte News funzionerà in maniera automatica e sarà una ‘replica’ degli avvisi che si possono trovare anche sul sito del comune – ha detto -. Calolziocorte Avvisi sarà gestito da persone interne all’ente per informazioni di carattere urgente”.

“Abbiamo scelto di utilizzare Telegram perché consente di mantenere l’anonimato di chi segue il canale, rispettando la normativa sulla privacy – conclude Santaniello – Ha funzionalità decisamente più evolute rispetto ad altri sistemi di messaggistica. Inoltre è crittografata, permettendo così di eliminare rischi per i dati personali”.

Una volta iscritti al canale si potrà decidere se ricevere una notifica ogni volta che c’è un aggiornamento o silenziarlo e leggere tutte le notizie quando si vuole. L’iscrizione al canale potrà essere annullata in qualsiasi momento, in totale libertà.

“Questa scelta va in un’ottica di trasparenza e semplificazione – ha detto Caremi – Abbiamo pensato a questo come uno dei sistemi più efficaci per comunicare in maniera veloce con i cittadini”.

A margine della presentazione è stato annunciato anche che a breve, probabilmente per l’estate, sarà possibile seguire i consigli comunali in streaming.

Quali informazioni saranno inviate ai calolziesi?

Saranno inviate soltanto informazioni ritenute di utili per i cittadini iscritti al canale: eventi organizzati a Calolziocorte, scadenze per iscrizioni o pagamenti, notizie sulla mobilità e sulla sicurezza, ecc. oltre che avvisi su urgenze e criticità o lavori in corso.

Come posso iscrivermi al canale del Comune su Telegram?

E’ molto semplice: basta scaricare l’applicazione sullo smartphone. Una volta aperta, usa il box di ricerca che si trova in alto nella schermata, inserendo “@COMUNECALOLZIOCORTENEWS” e/o “@COMUNECALOLZIOCORTEAVVISI”. Seleziona il canale del Comune, contrassegnato dal logo comunale: entrato nel canale, in basso comparirà la scritta “unisciti al canale”. Basta cliccare sulla scritta e, ogni volta che verrà inserito un messaggio nel canale, riceverai una notifica. Il canale del nostro Comune si trova a questo indirizzo:

https://t.me/@COMUNECALOLZIOCORTENEWS

https://t.me/@COMUNECALOLZIOCORTEAVVISI

E la privacy?

Non c’è nessun pericolo per i dati personali, perché il canale Telegram garantisce l’anonimato completo. Chi segue il canale non può sapere chi vi ha aderito e non può mandare messaggi a tutti nel canale, ma può soltanto riceverne dal Comune.