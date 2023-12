Camera di Commercio Como-Lecco, nuova edizione del Premio Innovazione IdeaImpresa

Premio dedicato agli studenti delle scuole superiori

Domande di partecipazione entro il 23 febbraio 2024

LECCO – Al via la nuova edizione del “Premio Innovazione IdeaImpresa” dedicato agli studenti delle scuole secondarie superiori dell’area lariana. Il premio, giunto alla sua 14^ edizione, rappresenta un’opportunità unica per i giovani talenti di esprimere la propria creatività e sviluppare idee innovative che potrebbero trasformarsi in progetti imprenditoriali di successo.

Obiettivo del premio: coltivare la cultura dell’Innovazione

Il Premio Innovazione IdeaImpresa ha l’obiettivo di promuovere la cultura dell’innovazione tra gli studenti, incoraggiandoli a sviluppare idee originali e progetti imprenditoriali innovativi, che possano contribuire al progresso economico e sociale del territorio. La competizione non solo mette alla prova le abilità creative degli studenti, ma li avvicina al mondo dell’imprenditorialità, stimolando il pensiero critico e la capacità di risolvere problemi attraverso un percorso info/formativo strutturato in incontri volti a trasferire metodo e strumenti del fare innovazione.

Il titolo/tema di questa edizione: Recharge

Il tema di questa edizione, Recharge, mira a stimolare riflessioni su come la collaborazione tra individui possa superare sfide globali come il cambiamento climatico, la fame, la povertà e le diseguaglianze. Gli studenti sono incoraggiati a sviluppare progetti innovativi che evidenzino l’utilizzo creativo degli strumenti digitali, l’approccio alle tecnologie come catalizzatore di cambiamento e la necessità di un’imprenditorialità orientata a nuovi modi di pensare il business.

In particolare, per questa edizione si chiede di trattare argomenti relativi a clima, cibo, inclusione, equità, salute, tenendo conto del fatto che:

gli strumenti e le tecnologie digitali ci offrono molteplici soluzioni che richiedono uno sforzo di creatività per andare oltre la loro naturale applicazione;

che occorre pensare a come le tecnologie possano darci nuovi vantaggi con una modalità di approccio che prevede essa stessa un cambiamento;

del fatto che combinazioni diverse di strumenti e competenze possono produrre nuovi modelli di business in grado di leggere e prevedere i bisogni delle persone e del mercato;

che l’imprenditorialità può e deve avere nuove caratteristiche improntate a nuove modi di pensare il business, in cui ci si prende cura di tutti i momenti e processi, alla luce delle emergenze e dei bisogni socio-economici, ambientali ed energetici, non solo attuali ma anche futuri.

Partecipazione e linee guida

La partecipazione al Premio è aperta a tutte le scuole secondarie superiori delle province di Como e Lecco. Gli studenti sono invitati a formare squadre di 3-6 membri e a presentare progetti innovativi che rispondano a esigenze reali o presentino soluzioni originali a problemi esistenti. Ogni istituto scolastico può iscrivere massimo 4 squadre. Per stimolare ulteriormente la collaborazione, i progetti potranno essere sviluppati in partnership con imprese, università, enti e istituzioni del territorio. Le squadre interessate a partecipare alla competizione dovranno presentare la richiesta di adesione entro il 23 febbraio 2024, mentre il progetto innovativo dovrà essere sottoposto entro il 14 maggio 2024, seguendo le istruzioni fornite nel Bando.

Monte ore di formazione e supporto

I partecipanti beneficeranno di un monte ore di formazione, sia online che in presenza, con circa 20 ore distribuite in sessioni collettive e individuali per squadra. Questa iniziativa mira a fornire agli studenti gli strumenti necessari per sviluppare e presentare progetti di alta qualità. Il percorso formativo si concentrerà su tematiche quali comunicazione, fattibilità delle idee e strumenti correlati al tema del concorso, integrando competenze trasversali. Saranno organizzati 4 incontri collettivi, con una combinazione di modalità in presenza e online, insieme a 2/3 incontri individuali dedicati a ciascuna squadra. In questa edizione si conferma la collaborazione consolidata con ComoNExT – Innovation Hub, partner storico di questa iniziativa, il Politecnico di Milano – sede territoriale di Lecco, STIIMA – CNR polo di Lecco, DINTEC – Consorzio per l’innovazione tecnologica, l’Ufficio Scolastico territoriale della provincia di Como e l’Ufficio Scolastico territoriale della provincia di Lecco, che porteranno contributi esperienziali e formativi durante gli incontri con gli studenti previsti dal percorso di IdeaImpresa.

Premi e riconoscimenti: incentivi per il futuro

Gli studenti delle squadre vincitrici riceveranno dei premi monetari assegnati in base a una graduatoria di merito stabilita da una Commissione di valutazione:

Euro 3.000 per la squadra classificata al primo posto;

Euro 2.000 per la squadra classificata al secondo posto;

Euro 1.500 per la squadra classificata al terzo posto;

Inoltre sono previsti premi speciali, inclusi riconoscimenti per i tutor delle squadre e per gli istituti scolastici partecipanti. La proclamazione dei vincitori avverrà durante la “Giornata dell’Innovazione” prevista a fine maggio, un evento dedicato a celebrare l’innovazione in tutte le sue sfaccettature, durante il quale saranno presentati tutti i progetti partecipanti. Per maggiori dettagli e informazioni sulle modalità di partecipazione, visitare il sito istituzionale della Camera di Commercio di Como-Lecco: www.comolecco.camcom.it.