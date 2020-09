Camera di Commercio, continua il lavoro del Tavolo per la competitività

Soddisfatto il coordinatore Lorenzo Riva: “Buona affluenza ai primi tre tavoli di lavoro”

Il 26 ottobre incontro con le commissioni

LECCO – Si è riunito oggi, lunedì 14 settembre, per la seconda volta il Tavolo per la competitività e lo sviluppo della Provincia di Lecco insediato lo scorso 27 luglio presso la sede lecchese della Camera di Commercio. Obiettivo del tavolo, coordinato da Lorenzo Riva (vice presidente della Camera di Commercio Co-Lc) e presieduto da Marco Galimberti (presidente dell’ente camerale) è quello di condividere le iniziativa avviate o prossime all’avvio da parte di istituzioni e di altri attori e programmare interventi da mettere in atto alla luce delle risorse rese disponibili da Regione Lombardia e dallo Stato.

Nella mattinata di oggi si sono riuniti i tre tavoli di lavoro partiti a fine luglio: si tratta del gruppo ‘Riparti Lombardia’, coordinato da Antonio Peccati, ‘Bandi Emblematici maggiori Cariplo’ coordinato da Daniele Riva e ‘Giochi Olimpici 2026” coordinato da Sergio Piazza. “Siamo molto soddisfatti – ha detto Lorenzo Riva al termine del tavolo – c’è stata un’ottima affluenza a questi primi tre gruppi di lavoro, segno che c’è interesse e voglia di lavorare, insieme, con l’obiettivo di essere un riferimento per questo territorio e svilupparlo al meglio”. Riva ha continuato: “E’ vero che parliamo del ‘domani’, ma il domani è letteralmente oggi: prima ci muoviamo e meglio è. Per questo io e il presidente Galimberti abbiamo dettato una rigida scaletta, il 26 ottobre abbiamo convocato le commissioni dei tre tavoli di lavori per ascoltare le loro proposte e avere un ritorno di quanto fatto e sviluppato in queste settimane. Dobbiamo fare emergere la capacità delle nostre Province di portare progetti significativi e ‘unanimi’, e penso soprattutto ad un settore, quello turistico, anche in vista delle Olimpiadi del 2026. Abbiamo la necessità di organizzare al meglio la ricettività del nostro territorio e questo significa anche investire su infrastrutture che, ad oggi, mancano. C’è tanto lavoro da fare ma siamo pronti”.

Il presidente della Camera di Commercio Como-Lecco Galimberti ha aggiunto: “La partecipazione a questi tavoli testimonia come questa iniziativa sia stata ben accolta dal territorio, è un’importante occasione”.

Il Tavolo per la competitività e lo sviluppo della Provincia di Lecco si riunirà nuovamente il prossimo 14 dicembre.