Campagna fiscale 2025: il supporto e i servizi del CAAF Confartigianato

Il CAAF Confartigianato Imprese Lecco pronto a supportare cittadini e imprese con servizi mirati e consulenze personalizzate

LECCO – La campagna fiscale 2025 si avvicina e, con essa, l’obbligo di adempiere a scadenze e pratiche che coinvolgono lavoratori, pensionati e imprese. In un contesto normativo sempre più complesso e in continua evoluzione, il CAAF Confartigianato Imprese Lecco si conferma un punto di riferimento per chi cerca assistenza qualificata e servizi efficienti nella gestione delle pratiche fiscali e assistenziali.

Affidarsi a un team di esperti significa poter contare su competenza, aggiornamenti costanti e soluzioni personalizzate per ogni esigenza. Il CAAF Confartigianato offre una gamma completa di servizi dedicati a cittadini e imprese, tra cui:

Dichiarazione dei redditi (Modello 730 e Modello Redditi PF) per lavoratori dipendenti, pensionati e autonomi;

(Modello 730 e Modello Redditi PF) per lavoratori dipendenti, pensionati e autonomi; Attestazione ISEE , fondamentale per l’accesso a prestazioni agevolate;

, fondamentale per l’accesso a prestazioni agevolate; Modelli RED e INVCIV , necessari per la comunicazione delle informazioni reddituali agli enti previdenziali;

, necessari per la comunicazione delle informazioni reddituali agli enti previdenziali; Gestione IMU , con calcolo degli importi e predisposizione dei pagamenti;

, con calcolo degli importi e predisposizione dei pagamenti; Trasmissione telematica delle pratiche agli enti competenti;

agli enti competenti; Assegno di inclusione, per chi ha diritto a misure di sostegno economico.

Grazie a una rete di otto sedi operative distribuite su tutto il territorio provinciale, il CAAF garantisce un’assistenza capillare e accessibile a tutti, senza necessità di tesseramento. Un’attenzione particolare è riservata alle imprese associate con oltre 15 dipendenti, per le quali è disponibile un servizio dedicato di dichiarazione dei redditi direttamente in azienda. Questa formula consente ai lavoratori di usufruire di un supporto pratico e veloce, riducendo al minimo gli oneri burocratici.

La campagna fiscale rappresenta un appuntamento cruciale per milioni di contribuenti e affrontarla con il giusto supporto può fare la differenza. Confartigianato Imprese Lecco è pronta a sostenere cittadini e imprese con un servizio professionale, sicuro e sempre aggiornato alle ultime normative.

Per maggiori informazioni o per prenotare un appuntamento, è possibile contattare il CAAF Confartigianato al numero 0341 250200 o visitare il sito ufficiale.

Competenza, affidabilità e vicinanza al territorio: il CAAF Confartigianato è il partner ideale per chi cerca un supporto esperto e qualificato nella gestione della propria dichiarazione fiscale.