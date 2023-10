Campionato italiano del salame: vince un’azienda agricola valsassinese

L’azienda agricola Claudio Pigazzi di Pasturo raggiunge due primi posti di categoria con i suoi prodotti

Protagonista della vittoria di ieri, domenica, il Salame delle Grigne. La sua particolarità? E’ affinato nel fieno

PASTURO – E’ valsassinese, più precisamente di Pasturo, l’azienda agricola che è riuscita ad aggiudicarsi due primi posti di categoria durante il Campionato italiano del salame, organizzato dall’accademia delle 5T, associazione senza scopo di lucro costituita da aziende e persone che producono, vendono o somministrano prodotti agroalimentari legati al Territorio e che si distinguono per Tradizione e/o Tipicità.

Nella splendida location di Fattoria Zivieri a Sasso Marconi (BO) l’azienda agricola Claudio Pigazzi è stata premiata dalla giuria durante la finale. Una piccola realtà che ha saputo fregiarsi di due riconoscimenti importanti, il primo arrivato sabato con la vittoria del salame misto manzo e maiale proposto dall’azienda per la categoria ‘Salami non di solo maiale’ e domenica con il salame di maiale rosa affinato nel fieno, detto anche Salame delle Grigne, per la categoria ‘Salami di carni di maiale rosa o misti’.

Ecco gli ingredienti del Salame delle Grigne: solo parti nobili del maiale (allevato in modo sano, nel rispetto del benessere animale, nutrito a siero di latte, cereali e castagne; insaccato in budello naturale, legato a mano), filetti, cosce e lonze, sale di Cervia, pepe, vino rosso locale, aglio, spezie naturali e, non da ultimo, amore e dedizione. Asciugato con stufa a legna, stagionato in cantina anche per 6 mesi e affinato tra i profumi del fieno di monte che dà una nota inconfondibile al sapore e al profumo: questi sono i passaggi che hanno consentito alla realtà pasturese di svettare in cima alla classifica.

“È solo grazie ad Accademia delle 5T che tutti noi piccoli “artigiani” recuperiamo un po’ di coraggio per dare sempre il meglio e ne veniamo gratificati – dichiara l’azienda vincitrice -. Eccellenze uniche di piccole realtà che tengono duro in mezzo a mille difficoltà, con prodotti unici e inimitabili rispetto alla grande distribuzione”.