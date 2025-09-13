Care Job Day al Monastero di Santa Maria del Lavello

Un evento per mettere in contatto domanda e offerta nel lavoro di cura, con workshop formativo e supporto alla ricerca

Appuntamento a martedì 16 settembre dalle 8.30 alle 12.30

CALOLZIOCORTE – Al Monastero di Santa Maria del Lavello a Calolziocorte si terrà la seconda edizione di Care Job Day, un’iniziativa dedicata a facilitare l’incontro tra le realtà locali operanti nel settore della cura e chi è disoccupato o in cerca di nuove opportunità lavorative. L’evento si svolgerà martedì 16 settembre, dalle 8:30 alle 12:30.

La partecipazione all’evento è libera e gratuita, rivolta a tutte le persone disoccupate o in cerca di nuove opportunità nel settore della cura. Essendo un’occasione di incontro tra domanda e offerta di lavoro, è importante che i partecipanti portino con sé il proprio curriculum vitae.

Durante il Job Day si terrà il momento formativo intitolato “Riconoscere, raccontare, valorizzare: le competenze nel lavoro di cura”, organizzato dagli operatori del Centro per l’Impiego – Servizio Centro Risorse Donne della Provincia di Lecco, in collaborazione con gli enti di formazione professionale del territorio.

Il laboratorio accompagnerà i partecipanti nel riconoscere e valorizzare le competenze acquisite attraverso esperienze personali e informali di cura, facilitando l’orientamento verso nuove opportunità lavorative e formative nel settore.

L’iniziativa fa parte del programma di eventi promossi dalla Provincia di Lecco per il raggiungimento degli obiettivi strategici assegnati da Regione Lombardia alle Province lombarde, nell’ambito della Convenzione 2024-2026 per la gestione delle funzioni delegate.

La Provincia di Lecco sarà presente all’evento con gli stand dei Centri per l’Impiego di Lecco e Merate, oltre a quello del Collocamento Mirato.

