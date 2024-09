Care Jobs Day: a Calolzio giornata d’incontri per i lavori di cura e assistenza

Martedì 17 settembre dalle 8.30 alle 12.30 al Monastero del Lavello

Parteciperanno numerose realtà del territorio lecchese che offrono lavoro nei settori di cura

CALOLZIOCORTE – Martedì 17 settembre dalle 8.30 alle 12.30, al Monastero di Santa Maria del Lavello a Calolziocorte, si terrà l’iniziativa Care Jobs Day, una giornata d’incontri per coloro che sono interessati a svolgere lavori di cura e assistenza alle persone.

L’evento, promosso dalla Provincia di Lecco in collaborazione con la Camera di Commercio di Como-Lecco, vedrà la partecipazione di numerose realtà del territorio lecchese che offrono lavoro nei settori di cura (cooperative sociali, residenze sanitarie assistenziali).

La partecipazione all’evento, libera e gratuita, è rivolta a tutte le persone disoccupate o alla ricerca di un nuovo impiego, interessate a lavorare nel settore dei lavori di cura. Trattandosi di una iniziativa d’incontri tra chi cerca e chi offre lavoro, è importante che i partecipanti portino con sé il proprio curriculum vitae.

Nell’ambito dell’evento, nella sala conferenze del Monastero del Lavello alle 9 si terrà il seminario “Le professioni di cura in provincia di Lecco: i numeri e le caratteristiche”, a cura della società Pts.

Alle 11.00 i rappresentanti di Enaip Lombardia e Fondazione Luigi Clerici illustreranno le principali caratteristiche dei percorsi formativi regolamentati (assistente familiare, ausiliario socioassistenziale, operatore sociosanitario) per accedere ai lavori di cura. La Provincia di Lecco parteciperà all’evento con gli stand dei Centri per l’impiego di Lecco e Merate, del Collocamento mirato e del Centro risorse donne. Sarà inoltre presente lo Sportello assistenti familiari gestito dagli Ambiti distrettuali di Lecco, Bellano e Merate.

Il Consigliere provinciale delegato al Centro per l’impiego Carlo Malugani commenta: “Con l’organizzazione di questo importante evento, la Provincia di Lecco aggiunge un’altra iniziativa al ricco calendario di appuntamenti di promozione delle opportunità lavorative nel territorio lecchese. La domanda di lavoratori qualificati nei settori della cura e dell’assistenza alle persone è in forte crescita; perciò, auspico che molti disoccupati sappiamo cogliere questa occasione di conoscenza e incontri per poter intraprendere una professione in un settore che offre diverse opportunità”.

Patrizio Tambini, consigliere camerale con deleghe al Welfare e Terzo Settore e coordinatore della Commissione Economia sociale, sottolinea: “La Camera di Commercio da sempre pone grande attenzione al tema dei servizi essenziali, con la convinzione che un territorio capace di dare risposte migliori sul piano del welfare, della cura e dell’educazione è certamente un territorio più accogliente ed inclusivo e per questo più capace di accompagnare processi di crescita, sviluppo e competitività. I mutamenti socio-economici in corso (invecchiamento demografico, nuovi modelli di famiglia, flessibilità/precarizzazione del lavoro) incidono in modo significativo sul nostro sistema di Welfare con un crescente rischio di insostenibilità, in particolare sotto l’aspetto economico-finanziario, oltre che per la difficoltà di reperimento delle giuste competenze. Proprio per questo diventa fondamentale ridisegnare i servizi in ottica di sostenibilità e con una visione comunitaria, partendo dal lavoro sulle competenze, precondizione per ogni azione di rilancio del settore e di concreto sostegno allo sviluppo economico e occupazionale. Di qui l’importanza di creare occasioni come il Job Day delle professioni di cura, per coinvolgere imprese e cittadini, per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro sul territorio e offrire opportunità concrete alla nostra comunità. Questo evento offre anche un’opportunità significativa di networking e di scambio di conoscenze tra Operatori del settore, Centri di formazione e altri attori interessati. Siamo certi che gli spunti di interesse che emergeranno durante l’evento forniranno ispirazione e motivazioni per il futuro delle professioni socio-sanitarie”.

QUI LA LOCANDINA