Carminati inaugura il nuovo negozio, festa per lo storico esercizio di viale Adamello

Alla festa ha partecipato anche nonna Odilia, 98 anni, dalla quale tutto ebbe inizio

LECCO – Una festa davvero molto piacevole per inaugurare il nuovo negozio Carminati di viale Adamello.

“E’ stato un bellissimo pomeriggio con oltre 500 persone che sono passate a trovarci: abbiamo il negozio invaso di fiori e regali, una grande dimostrazione d’affetto”, racconta Sabrina Carminati, reduce insieme al fratello Mattia dalla “fatica” della inaugurazione di sabato 13 aprile ma anche soddisfatta del lavoro che ha permesso di dare vita a un negozio davvero esclusivo.

Tra le persone che sono passate da Carminati (riconosciuto Negozio Storico da Regione Lombardia nel 2017) anche i vertici di Confcommercio Lecco (di cui papà Felice scomparso nel 2013 è stato per anni vicepresidente) dal presidente Antonio Peccati al direttore Alberto Riva, passando per il presidente Fondo di Garanzia di Confcommercio Lecco, Peppino Ciresa e per il direttore Maurizio Macaione. Ha portato il saluto anche la vicesindaco del comune di Lecco, Francesca Bonacina.

Alla festa ha partecipato, oltre alla mamma Marta, anche nonna Odilla, 98 anni, da cui tutto ebbe inizio negli anni Cinquanta.