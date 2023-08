Caro benzina, i distributori obbligati a esporre il prezzo medio. Fino a 2,10 euro al litro nel Lecchese

Dal 1° agosto i benzinai sono obbligati a esporre il prezzo medio regionale

Il diesel arriva a 2,016 euro al litro

LECCO – I benzinai hanno tempo fino a fine agosto per adeguarsi alla nuova normativa e dotarsi dei cartelloni per esporre il prezzo medio dei carburanti a livello regionale. L’obbligo è in vigore dal 1° agosto e dovrebbe – secondo il Governo – migliorare la concorrenza e far abbassare i prezzi. Girando per i distributori di Lecco i nuovi cartelli iniziano a vedersi, seppur posizionati in punti diversi e quasi mai visibili dalla strada: la legge non indica, infatti, una collocazione precisa.

I prezzi medi di gasolio, benzina, GPL e metano che dovranno essere comunicati agli automobilisti prima del rifornimento sono quelli pubblicati sulla nuova pagina online creata dal Ministero delle Imprese, che fornisce giorno per giorno e regione per regione, il prezzo medio al litro.

I prezzi

In Lombardia il 3 agosto il prezzo medio del gasolio (self) è di 1,797 euro; 1,924 per la benzina, 0,667 per il gpl (servito) e 1,374 per il metano.

A Lecco città la maggior parte dei benzinai espone 1,919 euro al litro per la benzina; ma ci sono distributori che arrivano a 1,949, fino alla punta – che si registra in un distributore di Malgrate – di 2,146 euro. Il costo più basso invece è 1,875, al benzinaio nelle vicinanze del ponte Azzone Visconti.

Per quanto riguarda il diesel: il prezzo più alto è 2,016 euro, mentre il più basso 1,735.