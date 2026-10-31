Cassa integrazione, a Lecco la straordinaria aumenta del 280%: l’allarme della UIL

Secondo UIL Lombardia, nel Lecchese nei primi 9 mesi del 2026 la CIG ordinaria cresce del 6%, mentre quella straordinaria registra un’impennata del 280%

Dario Esposito: “Servono politiche attive e piani industriali mirati”

LECCO – La cassa integrazione straordinaria nel Lecchese registra un’impennata del 280% nei primi nove mesi del 2026. Un dato che accende l’attenzione sulle condizioni del sistema produttivo locale e, in particolare, sulle difficoltà che interessano il comparto manifatturiero e metalmeccanico. A evidenziarlo è la UIL Lombardia, che ha diffuso il quadro aggiornato delle ore di Cassa integrazione autorizzate tra gennaio e settembre, mettendo in luce un andamento territoriale molto diverso rispetto alla tendenza regionale.

Secondo i dati elaborati dal sindacato, a Lecco la Cassa integrazione ordinaria aumenta del 6%, mentre quella straordinaria cresce del 280%. Un incremento particolarmente significativo, che per la UIL rappresenta un campanello d’allarme rispetto a una fase di transizione industriale delicata e complessa per il territorio.

Il quadro lecchese si inserisce in un contesto lombardo caratterizzato da una diminuzione complessiva delle ore autorizzate, ma anche da una crescita delle situazioni di maggiore difficoltà aziendale. Nei primi nove mesi del 2026, infatti, in Lombardia sono state autorizzate 63,6 milioni di ore di Cassa integrazione, contro i 72,2 milioni dello stesso periodo del 2025, con una flessione dell’11,9%. Una riduzione inferiore a quella registrata a livello nazionale, pari al 21,9%.

A cambiare è soprattutto la distribuzione tra le diverse tipologie di ammortizzatore sociale. Se la CIG ordinaria diminuisce del 23,3%, quella straordinaria aumenta del 16,8%, raggiungendo quota 24,1 milioni di ore. Secondo le rilevazioni della UIL Lombardia, la componente straordinaria rappresenta ormai il 37,9% del totale regionale, contro il 28,6% di un anno fa.

Un fenomeno che, nell’interpretazione del sindacato, è legato ai processi di ristrutturazione, riorganizzazione e alle crisi aziendali più complesse. Non si tratta quindi soltanto di una difficoltà congiunturale, ma di situazioni che richiedono attenzione e interventi mirati, soprattutto nei territori maggiormente esposti.

Oltre a Lecco, tra le province che mostrano segnali di difficoltà c’è Varese, dove il ricorso alla cassa integrazione aumenta del 52,1%, con la componente straordinaria in crescita del 351,6%. Anche Milano registra un andamento negativo: nel solo mese di settembre le ore autorizzate aumentano complessivamente del 10,5%.

A livello regionale, il settore industriale concentra il 93% delle autorizzazioni. Particolarmente esposto è il comparto della meccanica, che totalizza 16,1 milioni di ore di CIG straordinaria, pari al 66,9% del totale lombardo relativo a questa tipologia di ammortizzatore sociale.

A commentare la situazione lecchese è Dario Esposito, coordinatore territoriale della UIL, che sottolinea la necessità di non sottovalutare l’aumento del ricorso alla Cassa integrazione straordinaria: “La situazione a Lecco fotografa una fase di transizione industriale delicata e complessa, confermata dall’aumento del ricorso alla Cassa integrazione straordinaria che non possiamo sottovalutare”.

Al centro delle preoccupazioni del sindacato ci sono soprattutto le conseguenze delle difficoltà industriali sui lavoratori e sulle loro famiglie. “Non possiamo permettere che le difficoltà del comparto manifatturiero e metalmeccanico pesino unicamente sulle spalle dei lavoratori e delle loro famiglie. È urgente un presidio costante del territorio, con politiche attive e piani industriali mirati che diano stabilità e futuro all’occupazione locale”, prosegue Esposito.

L’obiettivo, secondo il coordinatore territoriale, deve essere quello di preservare la capacità produttiva lecchese e garantire prospettive occupazionali concrete. “Dobbiamo difendere il tessuto produttivo lecchese rafforzando le tutele reali e investendo sulla qualità e sulla sicurezza del lavoro”.

Un richiamo che si inserisce nella posizione espressa dalla UIL anche a livello regionale. Salvatore Monteduro, segretario confederale della UIL Lombardia, invita infatti a non fermarsi alla diminuzione complessiva delle ore autorizzate: “La diminuzione delle ore autorizzate è un segnale positivo, ma non possiamo limitarci a guardare la media regionale. L’aumento della Cassa integrazione straordinaria e la sua forte concentrazione in alcuni territori e comparti impongono un monitoraggio costante delle crisi e dei loro esiti”.

La richiesta del sindacato è quella di accompagnare le situazioni di difficoltà con strumenti capaci di tutelare concretamente l’occupazione. “Chiediamo piani industriali verificabili, tutela assoluta dei posti di lavoro e percorsi strutturati di formazione e riqualificazione già durante la sospensione. La CIG deve tornare a essere uno strumento per superare le difficoltà, e non soltanto un modo per rinviare i problemi”, conclude Monteduro. Sulla stessa linea si inserisce anche il segretario generale della UIL Lombardia, Antonio Albrizio.