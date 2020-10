Chiusura anticipata di bar e ristoranti: da Lecco, voci e timori dei titolari (VIDEO)

Il nuovo DPCM in vigore, locali pubblici chiusi dalle 18

Le impressioni e i timori dei titolari di bar e ristoranti della città

LECCO – Ieri, lunedì, è stata la prima serata di chiusure anticipate per bar e ristoranti oltre che per gelaterie e pasticcerie. Giù le serrande già alle 18 così come previsto dalle misure contenute nel nuovo Dcpcm varato dal Governo per contenere i contagi da Coronavirus.

La prima ‘serrata’ anticipata a Lecco è arrivata in un pomeriggio di forte pioggia e in una città già quasi deserta. Abbiamo ascoltato le impressioni di alcuni titolari delle attività olpite dalle nuove misure, tra amarezza e apprensione per il futuro delle proprie attività e per i propri dipendenti.

IL VIDEO