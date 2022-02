Il presidente lariano di Coldiretti commenta il bando da 1,5 miliardi sul fotovoltaico

“Prima importante risposta del Governo a sostegno delle nostre campagne”

LECCO – “La pubblicazione del bando entro il 31 marzo per accedere a 1,5 miliardi di finanziamenti per l’installazione di pannelli fotovoltaici su migliaia di tetti di stalle e cascine, senza il consumo di suolo, è una prima importante risposta alla nostra mobilitazione a sostegno delle campagne, nell’interesse degli agricoltori e dei consumatori anche nelle due province lariane”.

Lo afferma il presidente di Coldiretti Como Lecco Fortunato Trezzi nell’apprezzare l’annuncio del Ministro delle Politiche Stefano Patuanelli, nell’ambito del PNRR, che consente l’installazione di pannelli fotovoltaici su una superficie complessiva pari a 4,3 milioni di mq per 0,43 GW sulle coperture degli edifici agricoli e zootecnici ma senza consumare terreno fertile.

“Un’opportunità per migliaia di imprese agricole e zootecniche che possono avvantaggiarsi del contenimento dei costi energetici ma anche – sottolinea Trezzi – per il Paese che può beneficiare di una fonte energetica rinnovabile in una situazione di forti tensioni internazionali che mettono a rischio gli approvvigionamenti”.

La mobilitazione della Coldiretti, che ha già portato in piazza migliaia di agricoltori anche a Como e nelle principali città della Lombardia, continua in attesa che vengano liberati gli 1,2 miliardi per i contratti di filiera, incentivate le operazioni di ristrutturazione e rinegoziazione del debito delle imprese agricole a 25 anni attraverso la garanzia del 100% pubblica e gratuita di Ismea e fermate le speculazioni sui prezzi pagati degli agricoltori con un’efficace applicazione del decreto sulle pratiche sleali.