Coldiretti Como Lecco, allarme rincari: stalle sotto pressione nel territorio

Secondo Coldiretti Como Lecco, i rincari dei costi di produzione legati al conflitto e all’energia rischiano di pesare fino a 3.600 euro ad azienda in due mesi

Trezzi: “É fondamentale ridurre la dipendenza dall’estero e accelerare su strumenti realmente sostenibili e legati all’economia circolare agricola”

LECCO – L’esplosione dei costi di produzione legata alla guerra in Iran e ai rincari energetici rischia di presentare un conto pesantissimo anche alle aziende zootecniche lariane, dove il comparto allevatoriale continua a rappresentare un presidio economico, ambientale e sociale fondamentale soprattutto nelle aree montane e collinari.

È quanto evidenzia Coldiretti Como Lecco sulla base dell’analisi del Centro Studi Divulga, che stima una “stangata” fino a 3600 euro ad azienda in appena due mesi.

“Sul nostro territorio gli allevatori stanno facendo i conti con aumenti che incidono in modo diretto sulla sostenibilità economica delle stalle” sottolinea il presidente di Coldiretti Como Lecco Fortunato Trezzi. “Il rialzo del gasolio agricolo, dell’energia, dei fertilizzanti e dei mangimi si scarica immediatamente sui costi quotidiani delle aziende, in una fase in cui molti allevamenti stanno già affrontando margini ridotti e una forte pressione sui redditi”.

Secondo l’analisi Coldiretti, i rincari colpiscono in particolare il comparto lattiero-caseario e la produzione cerealicola destinata all’alimentazione animale. Il gasolio agricolo, dopo una breve frenata, è tornato a crescere fino a 1,42 euro al litro contro gli 0,85 euro di inizio anno. Negli allevamenti viene utilizzato non solo per i trattori, ma anche per le attrezzature indispensabili alla gestione quotidiana delle stalle, dalla movimentazione dei foraggi alla preparazione dei mangimi.

A pesare è anche il forte aumento dei fertilizzanti: l’urea ha raggiunto gli 870 euro a tonnellata contro i 470 euro dello scorso anno, mentre il nitrato ammonico è salito da 369 a 510 euro a tonnellata. Una situazione che rischia di tradursi in ulteriori rincari per le coltivazioni destinate all’alimentazione del bestiame, con effetti a catena sull’intera filiera agricola.

“Per questo – prosegue Trezzi – è fondamentale ridurre la dipendenza dall’estero e accelerare su strumenti realmente sostenibili e legati all’economia circolare agricola”.

Coldiretti rilancia inoltre la necessità di sostenere alternative naturali anche sul fronte del controllo delle infestanti, valorizzando soluzioni innovative e biodegradabili in grado di ridurre l’impatto ambientale e limitare il ricorso alla chimica di sintesi.

“In territori come quelli di Como e Lecco – conclude Trezzi – l’agricoltura non è soltanto produzione di cibo, ma anche tutela del paesaggio, presidio delle montagne e manutenzione del territorio. Difendere le nostre aziende agricole significa difendere comunità, ambiente ed economia locale”.