Coldiretti. Per le festività di Pasqua, boom di prenotazioni negli agriturismi

Agriturismi pronti ad accogliere visitatori tra gusto, natura e tradizione

“I nostri agriturismi propongono un’offerta sempre più ricca di esperienze autentiche”

LECCO – In occasione delle festività pasquali e dei ponti primaverili, gli agriturismi delle province di Como e Lecco si preparano ad accogliere turisti italiani e stranieri. A comunicarlo è Terranostra Como Lecco, l’associazione agrituristica di Coldiretti, che conferma l’andamento positivo del turismo rurale anche a livello nazionale.

Le prenotazioni per i pranzi pasquali si avviano verso il tutto esaurito nei vari comprensori del territorio lariano – dichiara Debora Cartolano, presidente di Terranostra Como Lecco – Anche le richieste di soggiorno stanno registrando ottimi risultati, in particolare nelle aree del Lago di Como, in Valsassina e nelle valli prealpine, con una significativa presenza di turisti provenienti dalla Svizzera, dalla Germania e naturalmente dalla Lombardia”.

Secondo un monitoraggio tra le strutture associate, i soggiorni si attestano mediamente tra le 2 e le 4 notti, con un buon equilibrio tra chi sceglie l’agriturismo per trascorrere momenti in famiglia e chi lo preferisce per un weekend di relax immerso nella natura.

La cucina tradizionale, con piatti tipici come missoltini, polenta uncia e formaggi d’alpeggio, resta il biglietto da visita più apprezzato dai turisti in visita sul territorio. Accanto a questa, cresce però l’interesse per esperienze enogastronomiche più immersive, che includono visite alle aziende agricole, degustazioni di vini locali e laboratori dedicati alle eccellenze del territorio.

“I nostri agriturismi propongono un’offerta sempre più ricca di esperienze autentiche – sottolinea Cartolano – dalle passeggiate tra i vigneti alle attività delle fattorie didattiche, fino ai percorsi immersi nei sentieri rurali. Un modo concreto per far scoprire la vera anima di questo territorio, sospeso tra lago e montagna”.

Grazie a una rete di agriturismi che si estende dalle sponde del Lario fino alle Prealpi, il territorio comasco-lecchese si conferma una meta ideale per vivere la Pasqua all’insegna del gusto, della natura e delle tradizioni locali.