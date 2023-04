Coltellerie Sanelli, un nuovo inizio: si trasferisce a Cortenova

La storica azienda di Premana lascia l’Alta Valsassina

“Sta per essere scritto un altro pezzo di storia”

PREMANA – “Dopo quasi quarant’anni per la Sanelli è giunta l’ora di fare un altro passo importante”. Con poche righe sui social Coltellerie Sanelli, storica azienda di Premana, paese dove è nata più di 150 anni fa, ha annunciato il trasferimento a Cortenova.

“Nel 1987 da via Sanelli ci siamo trasferiti nell’attuale stabilimento, che per anni ci ha fatto crescere e di generazione in generazione ci ha portato a essere quello che siamo oggi”. E di strada Coltellerie Sanelli ne ha fatta: fondata nel 1864 proprio in via Sanelli, si specializza nella lavorazione del ferro e negli articoli da taglio di alta qualità, rigorosamente ‘Made in Premana’. Prodotti ottenuti affiancando moderne tecnologie all’esperienza centenaria dei produttori locali, caratteristiche che la pongono ancor oggi all’avanguardia nel settore.

E anche se adesso sta per aprire un nuovo capitolo della sua storia lontano da Premana, Sanelli non dimentica le origini: “Nella vecchia officina in via Sanelli sono ancora presenti gli antichi magli e i vecchi forni che ogni giorno ci riportano alle nostre radici”.

Foto dalla pagina Facebook Coltellerie Sanelli