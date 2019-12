“Come approcciarsi ai mercati internazionali” convegno a Lecco

Approfondimento sull’internazionalizzazione con Lario Desk

Martedì 17 dicembre dalle 9 in Camera di Commercio a Lecco

LECCO – L’incontro, promosso da Lariodesk Informazioni, azienda speciale della Camera di Commercio di Como-Lecco in collaborazione con Unioncamere Lombardia, tratterà i principali aspetti dell’internazionalizzazione tra cui la fase preliminare di studio dei mercati esteri, la raccolta deille informazioni economiche, la formulazione di un piano di marketing, l’individuazione del mercato obiettivo.

L’iniziativa rientra nell’ambito del Progetto di sistema nazionale SEI “Sostegno all’Export d’Italia” (www.sostegnoexport.it) ed è rivolta in particolare alle imprese che ancora non operano abitualmente sui mercati esteri o che vogliono rafforzare la propria presenza internazionale.

Alla fase d’aula seguirà, su appuntamento, per le imprese interessate, l’avvio del proprio “export check-up” per analizzare e classificare la performance dell’azienda in relazione ai fattore chiave di successo sui mercati internazionali.

Per accedere alla fase di check-up è necessario registrarsi e compilare il questionario nel portale www.sostegnoexport.it

Clicca qui per consultare il programma e per iscriverti