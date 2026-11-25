Coinvolti Merate, Pasturo, Bellano, Lecco e Mandello del Lario

I contributi sosterranno la riqualificazione delle aree commerciali, i servizi alle imprese, la promozione e gli eventi sul territorio

LECCO – Sono cinque i Distretti del Commercio della provincia di Lecco che beneficeranno dei finanziamenti messi a disposizione da Regione Lombardia nell’ambito del programma da 63 milioni di euro destinato a sostenere 180 realtà in tutto il territorio regionale. Per il Lecchese il contributo complessivo concesso ammonta a 1.286.367 euro, a fronte di spese ammesse per oltre 4,2 milioni di euro. Il finanziamento più consistente è destinato al Distretto del Commercio Meratese, che riceverà 520mila euro.

I Comuni coinvolti sono Merate, Pasturo, Bellano, Lecco e Mandello del Lario. I progetti riguardano realtà differenti, tra Distretti Diffusi di Rilevanza Intercomunale (DID) e Distretti Urbani del Commercio (DUC), accomunate dall’obiettivo di sostenere le attività economiche locali e rafforzare l’attrattività dei territori.

Nel dettaglio, il Distretto del Commercio Meratese, con Comune capofila Merate, presenta spese ammesse per 1.255.550,17 euro e ottiene un contributo regionale di 520.000 euro. Si tratta dell’importo più elevato tra quelli assegnati ai cinque distretti lecchesi.

Al Comune di Pasturo, per il progetto Alle Porte della Valsassina, sono riconosciute spese ammesse per 935.337,09 euro, con un contributo concesso di 192.155,78 euro. Il distretto Tra Lago e Monti, con capofila il Comune di Bellano, presenta invece un investimento ammesso di 1.083.693,20 euro e riceve lo stesso finanziamento: 192.155,78 euro.

Per il capoluogo, il Distretto Urbano del Commercio Città di Lecco ottiene un contributo di 189.900 euro, a fronte di spese ammesse per 379.800 euro. Infine, il Distretto del Lario Orientale, promosso dal Comune di Mandello del Lario, può contare su un finanziamento regionale di 192.155,78 euro, rispetto a spese ammesse per 615.280,03 euro.

La misura, promossa su iniziativa dell’assessore regionale allo Sviluppo economico Guido Guidesi, mette complessivamente a disposizione 63 milioni di euro per sostenere i progetti presentati da Comuni, Comunità Montane e Unioni di Comuni, in collaborazione con le associazioni di categoria.

“Continuiamo a investire sul commercio perché rappresenta una componente fondamentale della nostra economia e un presidio insostituibile per le comunità. I Distretti si stanno dimostrando uno strumento efficace, perché mettono nelle condizioni di lavorare insieme istituzioni, imprese e associazioni, trasformando le esigenze dei territori in progettualità e investimenti concreti. Stiamo costruendo un rapporto sempre più forte tra Regione, imprese ed enti locali: una squadra vincente”, ha dichiarato Guidesi.

Le risorse potranno finanziare interventi di rigenerazione e riqualificazione delle aree commerciali, la realizzazione e la gestione di servizi comuni per imprese, utenti e visitatori, le attività di coordinamento e governance dei distretti, anche attraverso la figura del Manager. Previsti inoltre sostegni per iniziative di animazione territoriale, promozione e organizzazione di eventi.

L’agevolazione regionale copre il 50% del costo complessivo dei progetti, con un contributo massimo di 520mila euro per i progetti di eccellenza e fino a 189.900 euro per quelli ordinari. Le progettualità devono prevedere investimenti per almeno 300mila euro.

Un ulteriore elemento del provvedimento riguarda il coinvolgimento diretto delle amministrazioni locali nel sostegno alle singole attività commerciali. I Comuni sono infatti chiamati a destinare risorse proprie alle imprese del territorio attraverso bandi da 50mila o 100mila euro, in aggiunta agli investimenti regionali assegnati ai Distretti.

La misura è stata definita attraverso un percorso di confronto con Anci Lombardia e le associazioni di categoria. Tra gli obiettivi anche il miglioramento della sicurezza e della vivibilità degli spazi urbani, riconoscendo alle attività commerciali una funzione che va oltre quella economica: la presenza dei negozi rappresenta infatti un presidio di prossimità importante per la vitalità e la sicurezza delle comunità.

Soddisfatto il sottosegretario regionale all’Autonomia e ai Rapporti con il Consiglio regionale, Mauro Piazza: “Per la provincia di Lecco si tratta di un risultato significativo, che coinvolge territori diversi tra loro, dalla Brianza lecchese alla Valsassina, dal capoluogo alle località del lago. Questi finanziamenti dimostrano quanto sia importante accompagnare i Comuni nella realizzazione di progetti capaci di rispondere alle esigenze delle comunità. Il commercio locale è una risorsa economica, ma anche un elemento fondamentale per la qualità della vita: dove ci sono negozi e attività aperte ci sono servizi, relazioni, socialità e maggiore vitalità”.

“Un elemento che considero particolarmente importante è il coinvolgimento diretto dei Comuni, chiamati non soltanto a promuovere progetti di valorizzazione commerciale, ma anche a contribuire concretamente al sostegno delle singole attività economiche attraverso risorse proprie – prosegue Piazza –. È un modello che responsabilizza il territorio, favorisce la collaborazione tra amministrazioni e operatori economici e permette di costruire interventi più vicini alle necessità reali dei commercianti”.

“Il nostro territorio ha caratteristiche e peculiarità che meritano di essere valorizzate. Dobbiamo fare in modo che i centri storici, i paesi e le località turistiche continuino a essere luoghi attrattivi, capaci di offrire opportunità a chi vuole investire e lavorare. Il sostegno ai Distretti va proprio in questa direzione: aiutare i Comuni a trasformare le idee in interventi concreti e creare condizioni favorevoli per il futuro delle nostre attività commerciali”, conclude Piazza.

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