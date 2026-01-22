Competenze e Olimpiadi: Chiappa rappresenta Federmanager Lecco a Roma

Il presidente di Federmanager Lecco Simone Chiappa ospite all’incontro di Roma

Chiappa: “ Le competenze rappresentano il vero patrimonio che resta nel tempo”

LECCO – Simone Chiappa, presidente di Federmanager Lecco, ha partecipato lunedì 19 gennaio a Roma, in qualità di ospite partner, alla presentazione del Rapporto sulla Legacy delle Competenze di Milano Cortina 2026, curato da Randstad Research, istituto di ricerca di Randstad Italia e HR Partner dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali.

L’incontro si è svolto presso il Salone d’Onore del CONI e si è aperto con i saluti istituzionali di Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano Cortina 2026, e di Marco Ceresa, Group CEO di Randstad Italia. L’iniziativa ha rappresentato un momento di riflessione sul valore che i grandi eventi sportivi possono generare nel lungo periodo, in particolare sullo sviluppo delle competenze professionali e manageriali, sia hard sia soft, per lavoratori e volontari coinvolti.

La presenza del presidente di Federmanager Lecco si inserisce in continuità con l’evento organizzato a Lecco lo scorso 16 ottobre insieme a Fondazione MI-CO e Randstad, dedicato proprio al tema della legacy delle competenze e al ruolo dei territori nella costruzione di un’eredità duratura legata ai Giochi di Milano Cortina 2026.

“Il confronto tra istituzioni, mondo del lavoro, ricerca e management è fondamentale per trasformare eventi di portata internazionale in opportunità concrete e sostenibili per il Paese – ha sottolineato Chiappa – Le competenze rappresentano il vero patrimonio che resta nel tempo e su cui è necessario continuare a investire”.

Con questa partecipazione, Federmanager Lecco conferma il proprio impegno nella valorizzazione del capitale umano e delle competenze manageriali come leva strategica per l’innovazione, la competitività dei territori e lo sviluppo sostenibile del sistema economico e produttivo.