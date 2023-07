Comunità energetiche: intesa tra Acinque e Lario Fiere

Sinergia strategica fra due eccellenze del territorio, all’insegna di efficienza e risparmio

L’obiettivo è quello di fare rete su un tema attuale e importante come quello delle comunità energetiche

LECCO – Acinque Innovazione del gruppo Acinque e Fondazione Lariofiere hanno siglato un protocollo di intesa per promuovere comunità energetiche sul territorio. L’accordo si propone di mettere a punto un progetto mirato, assicurando al comprensorio l’opportunità di ricorrere ad una formula innovativa che prospetta l’abbattimento dei costi dell’energia e la valorizzazione delle fonti energetiche locali.

Il modello è in linea con i processi di transizione energetica in atto nel Paese (il passaggio dalle fonti fossili alle rinnovabili) che sollecitano iniziative e buone pratiche nella produzione e nella condivisione dell’energia rinnovabile.

La partnership fra la società del gruppo Acinque e Lariofiere si pone come regista e motore dell’operazione, fungendo anzitutto da soggetto aggregatore e poi curandone gli aspetti tecnici e di gestione operativa.

Nei prossimi mesi, forti del già acquisito supporto di importanti realtà, imprenditoriali e non, del territorio Erbese, si procederà alla ricerca di ulteriori partner, anche finanziari e istituzionali, che possano confluire o sostenere la Comunità.

Due eccellenze del territorio

All’insegna della comunità energetica fanno sinergia due realtà storiche del territorio.

Il Gruppo Acinque è la multiutility di riferimento dei territori Lecco, Sondrio, Como, Varese, Monza. Acinque Innovazione, fra le attività sviluppate ricomprende gli interventi di efficientamento energetico e, quale Esco (Energy Service Company), è titolata ad offrire contratti con garanzia di risultato ai propri clienti, incluso il finanziamento dell’intervento stesso e l’approvvigionamento dei vettori energetici. L’azienda è un partner collaudato e specializzato nell’installazione e gestione di impianti di sostentamento energetico, anche fotovoltaici.

Lariofiere è uno spazio polivalente, affermato polo fieristico e luogo ideale di incontro per le aziende e per il grande pubblico, vetrina qualificata per la presentazione e la commercializzazione di prodotti e iniziative all’avanguardia, sede naturale di congressi, concerti, appuntamenti sportivi, sociali e culturali.

Fiore all’occhiello della Camera di Commercio di Como-Lecco, della Provincia di Lecco e del Comune di Erba, offre una struttura articolata e flessibile, ben radicata in un territorio ricco di potenzialità e fervido di iniziative.

Capofila di importanti progetti di valorizzazione dell’economia e del tessuto manifatturiero locale, tra cui si cita a titolo di esempio il progetto emblematico “Make Como” finanziato da Fondazione Cariplo, Lariofiere svolge da sempre il ruolo guida verso lo sviluppo imprenditoriale e l’adozione di nuove tecnologie. Un Parco dell’Economia che dà concretezza ai messaggi di transizione economica e ecologica traducendoli e presentandoli ad un vasto bacino d’utenza, business e consumer.

Un’opportunità per il territorio

La partnership è stata siglata da Fabio Dadati, presidente di Lariofiere e da Iacopo Picate, amministratore delegato di Acinque Innovazione.

All’incontro che ha suggellato l’intesa hanno preso parte il presidente di Acinque Marco Canzi, la vicepresidente Nicoletta Molinari, il presidente di Acinque Energia, Giuseppe Borgonovo.

“Lariofiere sta portando a termine importanti lavori di riqualificazione che interessano l’intero quartiere fieristico a cui farà seguito anche la realizzazione di un progetto che coinvolge la comunità energetica con impianti di energia rinnovabile – ha sottolineato Fabio Dadati, presidente di Lariofiere – .Sigliamo questo accordo con un importante partner istituzionale che reputiamo essere estremamente coerente con l’attività di Lariofiere”.

Il presidente di Acinque Canzi ha aggiunto: “Intendiamo promuovere il nostro ruolo di driver del territorio facendo rete con le migliori risorse locali in modo di offrire opportunità al tessuto socio-economico”.

Borgonovo ha infine sottolineato:”Contiamo di mettere a terra rapidamente un progetto specifico, crediamo molto nella collaborazione con Lario Fiere, assolutamente strategica anche rispetto alla formula delle comunità energetiche”.