Comunità rurali: 4,8 milioni per valorizzare quelle Lecchesi

A beneficiare del fondo regionale sarà il Gal Quattro Parchi Lecco e Brianza

Con i contributi si investirà per migliorare le condizioni socioeconomiche delle aree più periferiche

LECCO – Anche Gal Quattro Parchi Lecco e Brianza rientra tra coloro che beneficeranno di un contributo regionale destinato alle comunità rurali, finalizzato al loro miglioramento socioeconomico. 4,8 milioni di euro la cifra che il Gruppo di Azione Locale riceverà, come comunicato dall’assessore regionale Alessandro Beduschi.

“Questi fondi – dichiara – rappresentano una grande occasione di crescita, perché potranno finanziare un ampio raggio di attività specifiche, generando investimenti per l’ambiente, il clima e il benessere animale, ma anche per infrastrutture di viabilità forestale, per l’avvio di startup agricole o per la formazione degli addetti delle imprese agricole e agroalimentari. Sarà inoltre possibile attivare azioni di informazione e di promozione dei prodotti e dei territori”.

Gal Quattro Parchi Lecco e Brianza rientra tra le 16 strategie di sviluppo dei Gal lombardi che la Regione ha voluto finanziare, per un totale di 67 milioni i euro, attivi nelle province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese.

“Ormai è chiaro – conclude l’assessore Beduschi – che i GAL rappresentano uno strumento concreto per generare piani di sviluppo, mettendo in sinergia Comuni, Province e Comunità montane con le organizzazioni degli operatori economici del territorio e facendo dialogare le migliori forze del pubblico e del privato. Utilizzando i fondi europei del Complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia riusciamo quindi a favorire strategie per la creazione di servizi alle popolazioni rurali e valorizzazione del patrimonio naturale, culturale ed economico di aree spesso considerate periferiche“.

Estrema soddisfazione per il risultato raggiunto l’ha mostrata Alessandra Hofmann, presidente della Provincia di Lecco, specialmente rispetto alla sinergia che si è creata tra gli enti locali: “Questo significativo finanziamento porterà risorse straordinarie a un territorio molto ampio, grazie all’allargamento del Gal quattro parchi a tutti i comuni della Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera e ad Abbadia Lariana, Mandello del Lario, Lierna e Ballabio. Un lavoro di sinergia fra enti locali per il quale desidero ringraziare il Sottosegretario regionale Mauro Piazza, i Presidenti delle due Comunità montane Fabio Canepari e Carlo Greppi, con una sottolineatura particolare per il Presidente del Gal Giacomo Camozzini, che con grande capacità ha saputo coordinare questo passaggio istituzionale”.

Così la chiusura di Hofmann: “Tutti gli attori, ancora una volta, hanno dimostrato quanto un lavoro di rete sovraterritoriale nel suo complesso possa portare grandi vantaggi e benefici a favore di tutta la comunità. Un plauso, inoltre, all’Assessore Beduschi e a Regione Lombardia per aver nuovamente investito ingenti risorse per la valorizzazione delle nostre comunità rurali”.