Con Cat Unione Lecco una Masterclass sulle bevande vegetali

Martedì 3 giugno dalle 14 alle 18: sei posti disponibili

Rimborso al 50% per le imprese iscritte agli enti bilaterali

LECCO – Le bevande vegetali sono sempre più protagoniste sui banconi dei locali e rappresentano da tempo un’alternativa sempre più apprezzata alle offerte “classiche” come il tradizionale latte. Per scoprire questo affascinante mondo il Cat Unione Lecco, società di formazione e consulenza di Confcommercio Lecco, organizza una Masterclass sulle bevande vegetali che guiderà i partecipanti attraverso le tipologie più diffuse, analizzandone caratteristiche, sapori e utilizzi. Un approfondimento ideale per rispondere alla crescente domanda di opzioni… senza lattosio. Un’occasione per conoscere, scegliere e valorizzare queste bevande nell’arte della caffetteria.

Il corso, realizzato in collaborazione con Caffè El Mundo e Caffè Frigerio, si terrà martedì 3 giugno dalle ore 14 alle ore 18 presso la cucina attrezzata che si trova nella sede di Confcommercio Lecco, in piazza Garibaldi 4 a Lecco. Le iscrizioni (i posti disponibili sono sei) vanno effettuate entro il 26 maggio; è previsto il rimborso del 50% della quota di iscrizione per le imprese regolarmente iscritte agli Enti Bilaterali del Terziario e del Turismo. Il programma della Masterclass – che vuole offrire un’opportunità imperdibile per esplorare un trend in crescita e apprendere tecniche pratiche per stupire i propri clienti con creatività e gusto – è il seguente: introduzione alle bevande vegetali; i principali tipi di bevande vegetali; metodi di lavorazione.

Per ulteriori informazioni e per iscrizioni (da effettuare entro il 26 maggio) contattare Confcommercio Lecco – Ufficio Formazione: email formazione@ascom.lecco.it ; tel. 0341/356911.