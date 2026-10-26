Confapi Lecco e Politecnico, torna il corso sull’IA per le imprese

L’iniziativa rinnova la collaborazione tra l’associazione e l’ateneo, avviata lo scorso anno con un percorso formativo costruito sulle necessità delle piccole e medie imprese. I contenuti erano stati definiti anche a partire da un questionario rivolto direttamente agli imprenditori, per individuare le esigenze concrete delle aziende rispetto all’utilizzo dell’intelligenza artificiale.

Come nella prima edizione, partecipano circa 30 aziende, coinvolte in un programma di quattro giornate per un totale di 16 ore. Le lezioni sono tenute dal docente Manuel Roveri e alternano momenti di esperienza pratica, riflessione, approfondimento teorico e sperimentazione.

Il percorso si articola in quattro moduli: “Tuffiamoci nell’IA”, dedicato all’esperienza concreta e della durata di tre ore; “Cosa è successo?”, per l’osservazione riflessiva, anch’esso di tre ore; “Costruiamo le regole del gioco”, con quattro ore di concettualizzazione; e “Ora tocca a te”, che prevede sei ore di sperimentazione attiva.

A novembre anche il corso avanzato

Accanto al percorso introduttivo, Confapi Lecco Sondrio ha organizzato un corso di secondo livello, pensato per chi ha già partecipato alla formazione dello scorso anno o dispone di competenze più avanzate. Il corso partirà a novembre, sempre in collaborazione con il Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano.

I 30 posti disponibili sono già esauriti. Il programma approfondirà tre aree: prompt engineering avanzato e sistemi RAG per l’analisi documentale, con otto ore di formazione; agenti di intelligenza artificiale e automazione dei processi, per quattro ore; governance, rischi e adozione responsabile dell’IA in azienda, per altre quattro ore.

La scelta di affiancare al corso base un percorso specialistico risponde alla necessità di offrire occasioni di aggiornamento a imprese con livelli di esperienza differenti, in un settore caratterizzato da un’evoluzione rapida degli strumenti e delle loro possibili applicazioni.

“Lo scorso anno abbiamo avuto un’idea vincente”, spiega Enrico Vavassori, presidente di Confapi Lecco Sondrio. “Abbiamo proposto una formazione sull’AI pensata per le nostre PMI e la risposta è stata ottima: i posti sono andati esauriti e gli imprenditori sono rimasti soddisfatti delle lezioni. Per questo abbiamo deciso di replicare il corso base per altri imprenditori e di proporre un livello avanzato a chi si era già formato”.

Vavassori sottolinea anche la velocità con cui cambiano le tecnologie: “L’AI evolve a una velocità impressionante: in un anno cambiano e migliorano moltissime cose. Per le nostre aziende è fondamentale restare al passo con questa tecnologia se vogliono rimanere competitive in un mondo del lavoro che corre sempre più veloce”.

L’intelligenza artificiale va adottata con metodo

L’aggiornamento tecnologico, tuttavia, non può limitarsi all’introduzione di nuovi strumenti. Per Marco Tarabini, prorettore delegato del Polo territoriale di Lecco, è necessario valutare in modo critico le esigenze dell’impresa e individuare le applicazioni in grado di produrre benefici concreti.

“L’intelligenza artificiale è uno dei tanti strumenti che possono rafforzare la competitività aziendale ed efficientare i processi, ma non va adottata per moda o per frenesia. La piccola e media impresa non ha bisogno di integrare strumenti generalisti ‘a tutti i costi’: le tecnologie pronte all’uso, da sole, non creano alcun vantaggio competitivo difendibile, che può nascere solo da un approccio strutturato e metodico”, osserva Tarabini.

La priorità, prosegue, deve essere conoscere gli strumenti disponibili e analizzare i processi aziendali per capire dove l’intelligenza artificiale possa generare un impatto economico tangibile.

“Come Ateneo, il nostro obiettivo è accompagnare le imprese in questo percorso di consapevolezza, affinché la trasformazione si traduca in progetti di innovazione ad alto valore aggiunto e calati sulle reali necessità del nostro tessuto produttivo”, conclude.

La collaborazione tra Confapi Lecco Sondrio e Politecnico punta quindi a sostenere le aziende non soltanto nell’apprendimento delle nuove tecnologie, ma anche nella valutazione delle loro applicazioni. L’obiettivo è favorire un utilizzo dell’intelligenza artificiale consapevole e legato ai bisogni effettivi delle imprese, trasformando le competenze acquisite in possibili miglioramenti dei processi e dell’organizzazione del lavoro.