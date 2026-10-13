Confapi Lecco Sondrio e Lario Reti Holding in visita al depuratore di Nibionno

Imprenditori, tecnici e rappresentanti del territorio alla scoperta delle tecnologie per il trattamento delle acque reflue

Vavassori e Riva sottolineano il valore della collaborazione tra associazioni imprenditoriali e gestore idrico per promuovere sostenibilità e innovazione

NIBIONNO – Il mondo delle imprese alla scoperta del ciclo dell’acqua e delle tecnologie impiegate per la tutela ambientale. Confapi Lecco Sondrio, insieme ad Api Tech, ha visitato il depuratore di Nibionno, gestito da Lario Reti Holding, per approfondire il funzionamento di un’infrastruttura strategica per il servizio idrico integrato e conoscere da vicino i processi di trattamento delle acque reflue.

La visita guidata ha coinvolto imprenditori, tecnici e rappresentanti del territorio. L’iniziativa, nata dalla collaborazione tra il gestore del servizio idrico, l’associazione imprenditoriale e Api Tech, ha rappresentato un’occasione di confronto sull’innovazione tecnologica applicata alla gestione dell’acqua e sul ruolo degli investimenti infrastrutturali nella tutela dell’ecosistema.

Al centro dell’incontro, il funzionamento dell’impianto e le tecnologie che consentono di trattare le acque reflue, con un approfondimento sui benefici che una gestione efficiente delle risorse idriche può generare per l’ambiente e per le comunità della Brianza lecchese.

Spazio anche all’economia circolare, con particolare attenzione al recupero delle risorse e all’efficientamento energetico, elementi sempre più rilevanti nella gestione industriale dell’acqua e nei percorsi di sostenibilità.

“L’iniziativa promossa in collaborazione con Lario Reti Holding rappresenta un’interessante occasione di conoscenza e confronto per le imprese del nostro territorio”, ha dichiarato Enrico Vavassori, presidente di Confapi Lecco Sondrio. “La visita permette di approfondire il funzionamento di un’infrastruttura importante per la gestione dei servizi idrici e di conoscere da vicino le attività e le tecnologie impiegate. Come associazione riteniamo utile favorire queste occasioni di incontro, che contribuiscono ad ampliare le conoscenze delle nostre imprese e a mantenere aperto il dialogo sui temi dell’efficienza, della sostenibilità e della gestione delle risorse”.

Sull’importanza di condividere competenze e conoscenze si è soffermato anche Lorenzo Riva, presidente di Lario Reti Holding. “Siamo entusiasti del forte interesse e della partecipazione riscontrati oggi. Mostrare il lavoro che sta dietro alla depurazione delle acque significa rendere trasparente un ciclo vitale per il cittadino e per le aziende. Condividere queste competenze con Confapi ci permette di rafforzare il dialogo con il sistema produttivo locale, camminando insieme verso obiettivi di transizione ecologica e di gestione intelligente e responsabile della nostra risorsa più preziosa: l’acqua”.

La visita si è conclusa con un sopralluogo all’impianto di fitodepurazione, un sistema naturale che sfrutta i processi di autodepurazione degli ambienti acquatici e palustri. In questo caso, le piante svolgono la funzione di filtri biologici, contribuendo a ridurre gli inquinanti attraverso un trattamento ecologico e a basso impatto ambientale.

L’iniziativa ha così permesso alle imprese partecipanti di osservare da vicino le diverse fasi della gestione delle acque reflue e di approfondire il contributo delle tecnologie e delle soluzioni naturali alla sostenibilità del servizio idrico sul territorio.