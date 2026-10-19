Confapi Lecco Sondrio incontra la cooperativa Dimensione Lavoro

La cooperativa affianca le attività produttive alla missione di inserimento lavorativo delle persone fragili

Confapi punta a rafforzare le relazioni tra gli associati

LECCO – Conoscere da vicino le imprese associate, valorizzarne le competenze e rafforzare le relazioni con il tessuto economico locale. È questo l’obiettivo della visita che Confapi Lecco Sondrio ha organizzato nella sede della Cooperativa Dimensione Lavoro di Valmadrera, realtà attiva sul territorio da oltre 40 anni, coniugando attività produttive e inclusione lavorativa.

L’incontro si è svolto giovedì 15 ottobre e ha coinvolto il vicepresidente dell’associazione Davide Gianola, il consigliere Franco Valagussa e il direttore Marco Piazza. Alla visita hanno partecipato anche il sindaco di Valmadrera Cesare Colombo e il responsabile dei servizi sociali Virginio Brivio, che hanno incontrato il presidente della cooperativa Giancarlo Pozzi e il vicepresidente Franco Olivieri.

La Cooperativa Dimensione Lavoro opera in diversi ambiti. Nel proprio laboratorio svolge attività di assemblaggio, montaggio, controllo qualità, selezione e confezionamento. A queste si aggiungono i servizi di pulizia di uffici, servizi igienici e spogliatoi, destinati ad aziende, scuole e condomini.

Accanto alla dimensione produttiva, resta centrale la finalità sociale della cooperativa, che punta a offrire opportunità professionali anche a persone che vivono situazioni di fragilità, sostenendone l’inserimento nel mondo del lavoro e la partecipazione alla vita della comunità.

“Ringraziamo Confapi Lecco Sondrio per aver accolto il nostro invito”, ha dichiarato Franco Olivieri. “È un’occasione importante per far conoscere le nostre attività a un numero sempre maggiore di aziende e mostrare come la cooperativa possa essere parte attiva del sistema economico. La nostra missione è offrire opportunità di lavoro anche a persone che vivono situazioni di fragilità, favorendone l’inserimento lavorativo e la partecipazione alla vita della comunità”.

Il valore della cooperativa si misura, dunque, anche nella capacità di mettere in relazione la propria missione sociale con le esigenze delle imprese del territorio. Un aspetto sottolineato anche da Marco Piazza, direttore di Confapi Lecco Sondrio, che ha richiamato l’importanza di una rete imprenditoriale capace di valorizzare le competenze delle singole realtà associate.

“Avere tra i nostri associati realtà come la Cooperativa Dimensione Lavoro è una risorsa per tutto il sistema delle imprese”, ha affermato Piazza. “Sono già numerose le aziende che collaborano da tempo con questa realtà consolidata, riconoscendone valore e competenze. Come associazione, lavoriamo affinché ogni impresa associata possa trovare il proprio spazio e contribuire alla crescita di una rete territoriale fatta di relazioni, sinergie e opportunità condivise”.

La visita conferma così l’attenzione di Confapi Lecco Sondrio verso le realtà che contribuiscono allo sviluppo economico locale, promuovendo occasioni di incontro tra imprese e valorizzando esperienze in cui attività produttiva e inclusione lavorativa procedono insieme.