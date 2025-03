Confartigianato Lecco, al via il rinnovo delle cariche associative

Davide Riva confermato presidente dei Grafici Fotografi

Per tutto il 2025 votazioni in tutte le 17 categorie e nelle 6 zone dell’associazione

LECCO – Si è aperta ufficialmente, con il voto per l’elezione del nuovo Consiglio direttivo della categoria Grafici Fotografi, il percorso di rinnovo delle cariche associative di Confartigianato Imprese Lecco, che nel corso del 2025 vedrà esprimersi tutte le 17 Categorie e le 6 Zone in cui è articolata l’Associazione.

A inaugurare il calendario dei rinnovi è stata la conferma alla presidenza di Davide Riva, già alla guida del gruppo e dal 2024 presidente nazionale e regionale della Categoria. Insieme a lui, eletto all’unanimità, il nuovo consiglio direttivo sarà composto da Fiorenzo Maggioni (unica conferma), Lucia Giudici, Davide Villa e Anthony Piceno.

Nel corso dell’assemblea, Riva ha presentato la relazione sulle attività svolte durante il precedente mandato, offrendo anche una panoramica sul lavoro portato avanti ai livelli regionale e nazionale. In particolare, ha illustrato un progetto in fase di sviluppo per la definizione di linee guida per l’inserimento degli stagisti nelle imprese del comparto.

L’obiettivo è mettere a punto un vademecum che, dopo aver preso forma sul territorio ed essere stato certificato da Confartigianato Lombardia, possa definire un protocollo condiviso tra imprese e scuole su come accogliere e formare i ragazzi in stage, agevolando un’esperienza che possa essere positiva e concreta per ambo le parti. “Si tratta di un progetto ambizioso ma necessario, che parte da un dialogo profondo tra mondo della scuola e mondo dell’impresa, affinché entrambi conoscano esigenze e aspettative reciproche. Il percorso ha già preso il via anche attraverso la distribuzione di un questionario finalizzato alla definizione di quante e quali imprese hanno già ospitato stagisti al loro interni, con mansioni svolte e risultati complessivi. Gli esiti verranno quindi analizzati e incrociati con quelli di altri territori lombardi, che stanno agendo nella stessa direzione, per elaborare uno strumento replicabile anche da altre categorie, con una struttura generale adattabile a diversi mestieri artigiani”.

Il principale punto di forza emerso dal rinnovo è stato però il ricambio generazionale all’interno del consiglio. “La cosa che mi fa più piacere è che, anche grazie al coinvolgimento costante di nuove figure negli ultimi due anni, abbiamo avuto una nutrita partecipazione e la possibilità di inserire nel consiglio direttivo ben tre volti nuovi, persone che avevano già iniziato a frequentare le nostre riunioni come invitati. Sapranno portare nuove idee ed entusiasmo e sono certo che garantiranno continuità nel futuro della categoria”, ha dichiarato Riva. “In un’epoca in cui è difficile trovare disponibilità all’impegno, vedere tanta energia è motivo di grande ottimismo”.

Riva ha infine rinnovato il proprio ringraziamento alla Presidenza, alla Direzione e alla struttura territoriale di Confartigianato Lecco, invitando tutte le imprese della categoria a partecipare attivamente alle iniziative e ai lavori futuri: “Anche chi non fa parte del consiglio direttivo può portare il proprio contributo. Più siamo, più cresciamo”.

“Il percorso elettivo che abbiamo avviato rappresenta un momento fondamentale, un’occasione di ascolto e confronto, oltre che di consolidamento degli organi di governo dell’Associazione – ha commentato la presidente di Confartigianato Imprese Lecco, Ilaria Bonacina -. Costituisce inoltre una preziosa opportunità per avvicinare gli artigiani e avviare un dialogo decisivo nel mantenere viva la nostra realtà”.

“Ogni rinnovo – ha aggiunto il segretario generale Matilde Petracca – è molto più di una formalità: è un esercizio concreto di democrazia partecipativa, un’occasione per confrontarsi, scegliere, costruire insieme, sulla base di quanto indicato dal nostro Statuto. In questo senso, la ratifica dei componenti il Consiglio direttivo avverrà in seno all’Assemblea”.