Confartigianato Lecco premia le imprese fedeli da oltre 40 anni

A Lariofiere di Erba uno dei momenti più importanti dell’anno per l’associazione di categoria

Al centro della cerimonia, la fiducia reciproca, il valore della famiglia e la capacità di guardare alle nuove generazioni

ERBA – Quarant’anni e oltre di appartenenza, fiducia e collaborazione. Confartigianato Imprese Lecco ha celebrato le imprese associate da decenni con il tradizionale Premio Fedeltà Associativa, ospitato a Lariofiere nell’ambito della 53ª Mostra dell’Artigianato. Un appuntamento dedicato a chi ha scelto di condividere a lungo il proprio percorso con l’associazione, attraversando trasformazioni economiche e sociali senza interrompere il legame costruito nel tempo.

Ad aprire la cerimonia è stata Matilde Petracca, segretario generale di Confartigianato Imprese Lecco, che ha definito il Premio Fedeltà uno dei momenti più emozionanti da vivere insieme agli associati. Il riconoscimento, ha sottolineato, celebra una scelta consapevole che si rinnova di decennio in decennio e che, nel caso delle imprese premiate, racconta quarant’anni di appartenenza continuativa.

Un legame da coltivare ogni giorno

Nel suo intervento, Petracca ha posto l’accento sul valore della famiglia, elemento che spesso sostiene e accompagna la vita delle imprese artigiane. Un tema richiamato anche dalla presenza sul palco della figlia del presidente, scelta simbolica per rappresentare il legame tra attività imprenditoriale, affetti e passaggio generazionale.

La storia di un’impresa, infatti, non riguarda soltanto chi la guida: coinvolge familiari, collaboratori e comunità. È un patrimonio di competenze e relazioni che si costruisce nel tempo e che può continuare a vivere attraverso le nuove generazioni.

Il segretario generale ha inoltre ricordato il ruolo dell’associazione nel sostenere concretamente gli imprenditori. In un contesto in cui molte informazioni sono reperibili anche attraverso strumenti digitali e intelligenza artificiale, il valore aggiunto di Confartigianato resta rappresentato dalle persone: professionalità, competenza, ascolto e disponibilità a individuare insieme alle imprese le soluzioni più adatte alle loro esigenze.

Un lavoro quotidiano portato avanti dai collaboratori di Confartigianato e della società di servizi UnionService, ai quali Petracca ha rivolto un ringraziamento. La fiducia, ha ricordato, non è mai scontata: deve essere meritata e alimentata attraverso risposte concrete e una presenza costante accanto alle aziende.

Enrico Zappa: “L’artigianato è una grande famiglia”

A portare il saluto agli imprenditori è stato anche Enrico Zappa, che ha celebrato il traguardo delle aziende premiate sottolineando la forza dell’artigianato per il territorio lecchese e per il Triangolo Lariano. La cerimonia, ospitata nell’ambito della 53ª Mostra dell’Artigianato, è stata anche l’occasione per ribadire l’importanza di dare visibilità alle imprese e alla qualità del loro lavoro.

Zappa ha richiamato il ruolo della manifestazione come punto d’incontro per gli artigiani dei territori di Como e Lecco, auspicando una partecipazione sempre più ampia e una maggiore presenza collettiva delle imprese. L’obiettivo è valorizzare un settore che contribuisce non soltanto all’economia, ma anche alla crescita culturale e sociale delle comunità.

Un’attenzione particolare è stata dedicata ai giovani, che nelle attività artigiane possono trovare spazi in cui mettere alla prova capacità, entusiasmo e competenze. Da qui l’importanza di favorire il passaggio generazionale, affinché il patrimonio di conoscenze costruito dagli imprenditori nel corso degli anni possa continuare a vivere nelle nuove generazioni.

La presenza sul palco della figlia di Zappa ha reso concreto questo messaggio, richiamando il legame tra famiglia e impresa: una dimensione che spesso accompagna la storia delle attività artigiane e contribuisce a mantenerne vivi valori e tradizioni.

Davide Riva: “Le imprese artigiane sono un patrimonio sociale”

A seguire è intervenuto il presidente di Confartigianato Imprese Lecco, Davide Riva, che ha sottolineato il significato del riconoscimento consegnato nella cornice della Mostra dell’Artigianato, manifestazione che da oltre mezzo secolo dà visibilità alla qualità, alla creatività e alla capacità imprenditoriale del territorio.

“Un rapporto associativo consolidato non è mai qualcosa di scontato”, ha evidenziato Riva, richiamando il valore della fiducia reciproca e della condivisione di obiettivi e principi comuni. Quando un’impresa investe, crea occupazione e trasmette competenze, i benefici si estendono ben oltre la singola attività, coinvolgendo collaboratori, famiglie, fornitori, clienti e l’intera comunità.

“Le imprese artigiane non sono soltanto una componente del nostro sistema economico, sono un patrimonio sociale da tutelare oltre che produttivo”, ha affermato il presidente, richiamando le difficoltà con cui oggi il settore è chiamato a confrontarsi.

Tra le principali criticità figurano le incertezze internazionali, la pressione competitiva, la complessità degli adempimenti e la difficoltà, ormai strutturale, di reperire personale qualificato. A queste si aggiungono i cambiamenti nei modelli produttivi e nelle abitudini di consumo, che richiedono alle aziende capacità di adattamento e nuove strategie.

Riva ha tuttavia invitato a non fermarsi alle difficoltà. Le imprese artigiane hanno già dimostrato di saper affrontare crisi economiche, emergenze e trasformazioni di mercato, continuando a lavorare e a trovare soluzioni. Una resilienza che nasce da una cultura fondata su competenza, professionalità e responsabilità.

Innovazione e passaggio generazionale: la sfida dei giovani

Uno dei temi centrali dell’intervento è stato il rapporto tra artigianato e innovazione. Digitalizzazione e intelligenza artificiale sono trasformazioni che riguardano anche le piccole imprese e che, se utilizzate in modo adeguato, possono contribuire a migliorare organizzazione, produttività, qualità dei servizi e competitività.

Il presidente ha richiamato, in questo contesto, l’annuncio relativo a una nuova legge regionale lombarda dedicata alle piccole e medie imprese, prevista per il 2027, con misure di sostegno anche economico e finanziario per accompagnare i processi di digitalizzazione. Un’opportunità che, secondo Riva, invita le aziende a iniziare fin da subito a prepararsi alle trasformazioni future.

La tecnologia, tuttavia, non sostituisce il valore del sapere artigiano: la conoscenza dei materiali, la cura dei dettagli, la capacità di risolvere problemi e il rapporto diretto con il cliente restano elementi distintivi da preservare e valorizzare.

Accanto all’innovazione, il passaggio generazionale rappresenta una delle questioni decisive per il futuro del settore. Trasmettere un’impresa significa trasferire molto più di un’attività economica: significa consegnare esperienze, relazioni, conoscenze e una reputazione costruita nel corso degli anni.

Per questo, ha sottolineato Riva, è fondamentale rendere l’artigianato attrattivo per i giovani e per le loro famiglie, mostrando come la scelta di un mestiere possa rappresentare un’opportunità di realizzazione personale e professionale. Confartigianato intende proseguire il lavoro di dialogo con le scuole, sostegno alla formazione e avvicinamento tra nuove generazioni e mondo del lavoro.

La Mostra dell’Artigianato come vetrina del territorio

La 53ª Mostra dell’Artigianato si conferma così una cornice significativa per valorizzare le imprese e permettere al pubblico di conoscere più da vicino il lavoro che si cela dietro prodotti e servizi: esperienza, progettazione, competenze e passione.

L’iniziativa rappresenta anche un’occasione di incontro tra le realtà produttive dei territori di Lecco e Como, favorendo relazioni e nuove opportunità di visibilità per gli artigiani.

Al termine degli interventi si è svolta la premiazione delle imprese, con il coinvolgimento anche dei presidenti di categoria e di zona. Un momento di riconoscimento collettivo che ha riportato al centro il significato della fedeltà associativa: una scelta che si rinnova negli anni e che contribuisce a rafforzare la rappresentatività dell’associazione.

Il messaggio conclusivo è quello di una comunità che guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici. Perché la solidità dell’artigianato lecchese si misura non soltanto nella capacità di resistere ai cambiamenti, ma anche nella possibilità di trasmettere alle nuove generazioni il valore del lavoro, delle competenze e del fare impresa.

Le imprese premiate