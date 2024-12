Confartigianato Lecco premia l’eccellenza artigiana e ricorda Mario Scaccabarozzi

La cerimonia di premiazioni si è tenuta ieri, venerdì, in sala civica a Missaglia

Consegnati i premi ai maestri d’opera e d’esperienza; il premio alla fedeltà associativa e una speciale targa alla memoria

MISSAGLIA – Il premio ai maestri d’opera e di esperienza, quello alla fedeltà associativa e quello alla memoria di Mario Scaccabarozzi. Tre feste in una ieri, venerdì, per Confartigianato Lecco che nella sala civica di Missaglia ha voluto mettere in mostra il valore artigiano in una cerimonia in cui non sono mancati emozioni, strette di mano e applausi volti a riconoscere l’impegno, la passione e l’attaccamento al proprio lavoro e alla propria professione.

Ad aprire l’incontro il segretario generale di Confartigianato Lecco Matilde Petracca che ha sottolineato come, dietro al premio speciale per i maestri d’opera, si nascondono anche vite che hanno tanto da raccontare. Le ha fatto eco la presidente di Confartigianato Ilaria Bonacina che ha evidenziato il forte radicamento con il territorio delle realtà artigiane disseminate nel territorio provinciale, riconoscendo l’importanza di poter contare su delegazioni territoriali, come quelle di Merate e Missaglia, punti di riferimento per gli artigiani della zona.

A Marco Ghezzi è toccato poi il compito di snocciolare i dati sui servizi offerti e sulle attività erogate dagli uffici di Merate e di Missaglia, a cui fanno riferimento 637 aziende e dove operano rispettivamente 7 e 3 impiegati. “Seguiamo 240 aziende per la contabilità e 66 per le paghe. Nell’ultimo anno abbiamo compilato 520 modelli 730 per la dichiarazione dei redditi e 70 modelli Isee. Numeri importanti che fotografano una crescita delle attività svolte per cui ringrazio i colleghi”.

Non potevano mancare i saluti del padrone di casa, il sindaco di Missaglia Paolo Redaelli che non ha nascosto il piacere di poter partecipare alla cerimonia di premiazione, a cui ha preso parte anche Giovanni Mazzoleni, presidente di Anap.

A essere premiata per prima è stata Maria Cristina Beretta, di cui sono stati tratteggiati l’entusiasmo contagioso e l’alta professionalità dimostrata sul lavoro (è socia di Terry e Cris a Merate) e come dirigente della categoria Benessere e Movimento donna di Confartigianato. Commossa per la targa ricevuta, Beretta si è detta orgogliosa di far parte dell’associazione di categoria e ha voluto al suo fianco la socia Terry, definita “l’altra mia metà”.

E’ stata poi la volta del premio a Luigi Rigamonti, artigiano nel settore del legno, capace di far innamorare del mestiere i tre figli che, dal 2019, portano avanti la storica attività coniugando innovazione e tradizione. A consegnare il riconoscimento Gianpiero Conti, referente per la categoria.

Oscar Buzzoni ha invece consegnato il premio a Mario Ghezzi, la cui azienda si appresta a festeggiare a breve il 50esimo di fondazione. “Ringrazio l’amico Mazzoleni che a suo tempo m fece entrare in quella che si chiamava Unione artigiani, una realtà in cui mi sono trovato sempre bene”.

Spazio quindi alle premiazioni di Antonio Pasquale Cardani di Calco che ha ritirato ieri a Missaglia il premio per i 50 anni di fedeltà associativa conferito il novembre scorso a Lariofiere.

La cerimonia di premiazioni si è conclusa con l’emozionante riconoscimento alla memoria di Mario Scaccabarozzi. Chiare le motivazioni del premio, conferito per “aver rappresentato con profonda dedizione, visione e gentilezza lo spirito associativo lasciando un esempio indelebile di impegno e umanità”.

La presidente di Confartigianato Bonacina ha posto l’accento sul contributo e sullo stimolo cosatante fornito all’associazione: “L’ho conosciuto quando ero presidente d zona di Merate: veniva a trovarmi, portava un sacco di associativi e mi parlava sempre del coro”.

Il coro Brianza, l’eredità spirituale di Scaccabarozzi, come ha evidenziato l’amico Giorgio Sironi, ora presidente dei cantori brianzoli: “Mario riempiva la serate da solo e non esagero se dico che riteneva il coro la sua famiglia: l’ho visto piangere perfino quando qualcosa non andava bene nel gruppo. Era una persona eccezionale, un grande amico. Lo ricordiamo sempre nei nostri concerti, anche perché lui c’era fin dal primo giorno: è stato uno dei fondatori”.

Anche Daniele Riva, presidente di Confartigianato Lecco fino a luglio 2023, ha voluto spendere delle belle parole in memoria di Scaccabarozzi: “Ho avuto la fortuna di averlo nel direttivo ed è stato un amico artigiano che ha contributo al successo dell’associazione”.

Commosse la moglie Franca e la figlia Paola hanno ritirato il premio dalle mani di Walter Ferrari, presidente della categoria pittori edili.