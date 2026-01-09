Confartigianato Lecco. Tra Bonacina e Riva passaggio di consegne nel segno della continuità

Questa mattina presentato il nuovo Consiglio di Presidenza dell’associazione di categoria

Davide Riva: “Condivido le strategie di Ilaria Bonacina. Intercettare e anticipare i cambiamenti per il bene degli associati”

LECCO – “Sono orgoglioso di questo ruolo che porterò avanti in continuità con chi mi ha preceduto tanto che, proprio nelle ultime tre settimane, c’è stato un grande lavoro con Ilaria Bonacina per il passaggio di consegne. Condivido pienamente le strategie attuate nel suo mandato per il futuro dell’associazione”.

Davide Riva, nuovo presidente di Confartigianato Imprese Lecco, nella mattinata di oggi, venerdì, si è presentato alla stampa con il suo Consiglio di Presidenza composto da composto da Dante Proserpio (vice presidente vicario e presidente della categoria Benessere), Serena Dell’Olio (vicepresidente e presidente della categoria Moda), Giampiero Conti (vicepresidente tesoriere e presidente della categoria Legno-Arredo) e Paolo Brivio, oggi assente (vicepresidente e presidente categoria Installatori Elettrici).

Il neo presidente, dopo aver puntualizzato che la ex presidente manterrà il suo ruolo nella Camera di Commercio Como-Lecco, ha esposto la sua visione: “Il mio mandato sarà contraddistinto da uno stretto rapporto con tutti: dal mondo economico, al mondo della scuola, alle altre associazioni di categoria. Sarà nostro dovere, poi, intercettare e anticipare i cambiamenti per il bene dei nostri associati per i quali siamo un punto di riferimento”.

Davide Riva ha detto di voler continuare la condivisione approfondita col mondo dell’istruzione: “Oggi le competenze sono molto ampie e specifiche. Ci sino già nostri associati che portano la propria esperienza agli studenti in procinto di affacciarsi al mondo del lavoro. L’obiettivo è colmare la distanza tra esigenze delle imprese in continua evoluzione e le aspettative dei ragazzi. E poi voglio che la nostra presenza sul territorio sia improntata al dialogo sia col mondo esterno sia con tutti gli operatori interni all’associazione. Infine ci troviamo davanti tante strade già aperte dall’ex presidente Ilaria Bonacina che non devono andare sprecate ma sono la base di partenza”.

Prima del consueto rituale della consegna della campanella tra presidente uscente e nuovo presidente, è stata proprio Ilaria Bonacina a tracciare un bilancio: “Durante il mio mandato siamo stati molto attivi su tutti i fronti e a tutti i livelli, piccoli traguardi che hanno permesso a Confartigianato Lecco, e quindi al nostro territorio, di essere rappresentato nei sistemi nazionali. Credo che il mio sia stato un mandato di ‘disruption’ (rottura) anche dal punto di vista comunicativo: io nella vita sono molto energica e sono così anche nei ruoli che ricopro e credo che in questi anni Confartigianato Lecco si sia sentito”.

Ilaria Bonacina ha espresso la sua soddisfazione per la volontà della nuovo Consiglio di Presidente di procedere in continuità con quanto fatto: “La mia visione ha sempre messo al primo posto i nostri associati mettendomi a disposizione in prima persona perché l’unica cosa che conta è il bene degli imprenditori associati. Le aziende vivono un momento un po’ difficile e noi dobbiamo essere al loro fianco. Essendo imprenditori noi stessi, sabbiamo bene le difficoltà che le aziende devono affrontare. Solo con il dialogo e il confronto è possibile costruire qualcosa di nuovo. Sono anche orgogliosa del rapporto costruito con le istituzioni e con le altre associazioni di categoria”.

L’ex presidente ha tracciato anche un bilancio personale: “E’ stata un’esperienza fantasmagorica: dopo il ‘frullatore’ dei primi mesi, è arrivata la consapevolezza delle responsabilità accompagnata dal fatto di dover prendere decisioni, spesso difficili. E’ stata una esperienza costruttiva e bellissima, ma anche impegnativa e carica di responsabilità per questo credo che, al momento, non la rifarei – ha detto sorridendo -. Auguro un buon lavoro al nuovo presidente e al nuovo consiglio”.

Il vicepresidente vicario Dante Proserpio ha detto che il nuovo Consiglio di Presidenza è pronto per fare il meglio per l’associazione: “Sappiamo di aver ricevuto un incarico tanto stimolante quanto importante. Sicuramente la serenità con cui è avvenuto questo passaggio di testimone fa ben sperare in vista delle nuove sfide che attendo l’associazione. Sarà fondamentale lavorare su tutte le categorie, ogni presidente dovrà fare il massimo per lavorare al fianco degli associati per risolvere le problematiche e far crescere nuovi dirigenti”.

A chiudere gli interventi il segretario generale Matilde Petracca: “Un ringraziamento all’ex presidente Ilaria Bonacina che, con una visione nuova, ci ha insegnato a lavorare in un modo diverso e più efficace. Buon lavoro al nuovo presidente Davide Riva e a tutto il consiglio di presidenza. Il fatto che fin da subito ci sia stato un passaggio di consegne leale e schietto permetterà di riprendere i lavori da dove erano stati sospesi, tra l’altro per un tempo brevissimo coinciso con le festività natalizie. Una situazione che non ha creato scossoni né all’interno della struttura, né nel direttivo e questo non era scontato. Ex presidente e neo presidente tengono tantissimo a questa associazione, ognuno con le sue specificità. Possiamo continuare questo percorso di costruzione con le innovazioni della presidenza affidata a Davide Riva”.

La consegna della campanella ha sancito ufficialmente l’avvicendamento tra i due presidenti di Confartigianato Imprese Lecco.