Confcommercio. Anche a Lecco la Fimaa festeggia i 70 anni

“Un traguardo che dimostra la forza della federazione nel portare avanti la sua azione”

Il presidente Matteo Zambaldo insieme ai suoi consiglieri per ricordare l’anniversario nazionale della federazione

LECCO – Fimaa in festa in tutta Italia per i 70 anni di vita: per l’occasione tutte le territoriali in Italia hanno organizzato un brindisi corale per celebrare quanto realizzato e come augurio per quanto si andrà a costruire assieme nei prossimi anni. A Lecco la festa si è svolta martedì 6 febbraio presso la sede di Confcommercio Lecco, in piazza Garibaldi, alla presenza di buona parte del Direttivo. Oltre al presidente di Fimaa Lecco, Matteo Zambaldo, hanno partecipato il vicepresidente Michele Bonaventura, i consiglieri Luciana Di Marino, Andrea Invernizzi e Mattia Micheli; presente al brindisi anche il past president di Fimaa Lecco e consigliere nazionale, Sergio Colombo.

“E’ importante festeggiare questa ricorrenza che dimostra la forza della federazione nel portare avanti la sua azione a sostegno delle istanze degli iscritti – evidenzia il presidente Zambaldo -. Il rapporto con Fimaa nazionale è sempre molto stretto e siamo orgogliosi di potere celebrare questa ricorrenza. La nostra presenza sul territorio e il nostro impegno nei confronti degli agenti lecchesi poggiano le basi sulla presenza di una federazione autorevole a livello centrale”.

La Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari è stata fondata il 31 gennaio 1954 e da allora lavora al fianco dei propri associati come comunità di persone orientata al progresso e alla crescita professionale dei settori rappresentati e, in particolar modo, della mediazione immobiliare, merceologica e creditizia. La rappresentanza lecchese in via strutturata prende il via negli Anni Novanta, ancora prima della nascita della provincia di Lecco con il Gruppo degli Agenti d’affari in Mediazione allora presieduto da Giorgio Rughetto.

Nel 1997 nasce invece ufficialmente Fimaa Lecco: primo presidente Emilio Villa (Rughetto vice). Poi per oltre 20 anni a guidare Fimaa Lecco è stato Sergio Colombo (per un periodo anche coordinatore di Fimaa Lombardia), che ha passato il testimone a Matteo Zambaldo nel novembre 2022. Tra le molte azioni poste in essere in questi quasi 30 anni di presenza come Fimaa Lecco, va segnalata sicuramente la realizzazione, a partire dal 2013, della Rilevazione Prezzi Mercato Immobiliare di Lecco e Provincia, uno strumento utile e prezioso per gli operatori del territorio.