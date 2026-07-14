Confcommercio: corso abilitante per agenti d’affari in mediazione

Iscrizioni entro il 31 luglio per aderire al percorso formativo che partirà a settembre

Le lezioni si svolgeranno in presenza e online dal lunedì al giovedì

LECCO – C’è tempo fino a giovedì 31 luglio per iscriversi al corso abilitante per agenti d’affari in mediazione organizzato da Confcommercio Lecco, in linea con le nuove disposizioni regionali. Il percorso formativo prenderà il via nel mese di settembre 2026 ed è rivolto a chi intende intraprendere la professione di agente immobiliare.

L’iniziativa è destinata ad aspiranti agenti immobiliari, collaboratori di agenzie, operatori interessati ad avviare un’attività di mediazione e professionisti che desiderano conseguire l’abilitazione.

L’obiettivo del corso è fornire le competenze necessarie per operare nel settore, approfondendo la normativa civilistica e fiscale della mediazione, le nozioni di diritto, estimo e tecnica immobiliare, oltre agli aspetti pratici della professione. Il programma prevede anche lo sviluppo delle competenze per la gestione delle informazioni sugli immobili, delle relazioni con venditori e acquirenti e delle trattative di compravendita e locazione.

Le lezioni si terranno dal 21 settembre al 17 dicembre 2026, dal lunedì al giovedì, dalle 18 alle 21, per un totale di 150 ore, con la possibilità di frequentare anche un modulo facoltativo di ulteriori 50 ore. Il corso si svolgerà nella sede di Confcommercio Lecco, in piazza Garibaldi 4, con il 40% delle lezioni in videoconferenza.

Al termine del percorso, i partecipanti che avranno frequentato almeno l’80% delle ore dovranno sostenere una prova finale davanti a una commissione interna e al responsabile della certificazione delle competenze. Chi supererà l’esame riceverà l’attestato di frequenza con profitto, requisito indispensabile per iscriversi all’esame abilitante che si svolgerà presso la Camera di Commercio competente.

Per informazioni e iscrizioni, da effettuare entro il 31 luglio, è possibile contattare l’Ufficio Formazione di Confcommercio Lecco all’indirizzo formazione@ascom.lecco.it oppure al numero 0341 356911.