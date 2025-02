Confcommercio Lecco. Corso base di management nel settore Ho.Re.Ca.

Quattro lunedì pomeriggio a marzo dalle 14 alle 18

Un percorso formativo per chi sogna di aprire o gestire un’attività nel settore dell’hospitality e della ristorazione

LECCO – Un percorso formativo unico, progettato per chi sogna di aprire o gestire con successo un’attività nel settore dell’hospitality e della ristorazione. Un’occasione rivolta sia a chi sta avviando un nuovo progetto sia a chi desidera migliorare i risultati del proprio business in un settore estremamente dinamico ed esigente.

Il corso base di management nel settore Ho.Re.Ca. organizzato da Cat Unione Lecco (società di formazione e consulenza di Confcommercio Lecco) offre le competenze necessarie per affrontare le sfide di un mercato competitivo. I partecipanti saranno guidati passo dopo passo attraverso tutte le fasi fondamentali: dall’ideazione del progetto al coordinamento operativo quotidiano.

L’appuntamento formativo è in programma per 4 lunedì nel mese di marzo (3-10-17-24) dalle ore 14 alle ore 18 presso la sede di Confcommercio Lecco, in piazza Garibaldi 4. Le iscrizioni vanno effettuate entro venerdì 21 febbraio: è previsto un rimborso pari al 50% della quota di partecipazione per le imprese regolarmente iscritte agli Enti Bilaterali del Terziario e del Turismo.

“Grazie a un approccio pratico e strutturato, i nostri docenti esperti forniranno gli strumenti per trasformare le idee in realtà, aiutando i partecipanti a definire strategie vincenti e a ottimizzare le performance della propria attività – spiegano gli organizzatori – Attraverso lezioni teoriche, esercitazioni pratiche e casi studio reali, si potranno acquisire competenze concrete su gestione del personale, controllo dei costi, marketing e customer experience”.

Il programma del corso è il seguente: strategia e progettazione: Analisi degli spazi, definizione della mission e comunicazione efficace; Gestione delle risorse umane: selezione dello staff, preparazione del team e gestione dei ruoli; Organizzazione e operatività: costruzione del menù, identificazione di punti di forza e debolezza, utilizzo delle tecnologie e checklist operative; Aspetti pratici e dettagli operativi: dalle liste della spesa alla gestione quotidiana.

Per ulteriori informazioni e per iscrizioni (da effettuare entro il 21 febbraio) contattare Confcommercio Lecco – ufficio Formazione: email formazione@ascom.lecco.it ; tel. 0341/356911.