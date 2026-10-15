Confcommercio Lecco: corso di comunicazione empatica

Gli incontri si terranno il 4, 11 e 18 novembre nella sede di piazza Garibaldi

Il corso utilizza anche il metodo Medianos® per esercitare ascolto, confronto e gestione dei conflitti.

LECCO – Comunicare in modo efficace non significa soltanto scegliere le parole giuste, ma anche saper ascoltare, comprendere le esigenze dell’interlocutore e affrontare le situazioni più delicate senza alimentare tensioni. Sono competenze sempre più importanti nel mondo del lavoro, dove la qualità delle relazioni può fare la differenza nella gestione dei clienti, nei rapporti tra colleghi e nelle trattative con i fornitori.

Da questa consapevolezza nasce il corso “La comunicazione empatica”, promosso da Cat Unione Lecco, società di formazione e consulenza di Confcommercio Lecco. Il percorso prevede nove ore complessive di formazione, suddivise in tre appuntamenti pomeridiani: mercoledì 4, 11 e 18 novembre 2026, dalle 15 alle 18.

Le lezioni si terranno nella sede di Confcommercio Lecco, in piazza Garibaldi 4. Per partecipare è necessario iscriversi entro lunedì 26 ottobre.

L’obiettivo è fornire strumenti concreti per comprendere il punto di vista degli altri, riconoscere i bisogni che si nascondono dietro una richiesta e rispondere con maggiore consapevolezza. Un approccio che punta a prevenire i malintesi, gestire le tensioni e costruire relazioni professionali più solide e collaborative.

Il corso affianca ai principi della comunicazione relazionale il metodo Medianos®, un approccio che utilizza il gioco come strumento per allenare l’ascolto, il confronto e la gestione dei conflitti. Attraverso esercitazioni individuali e di gruppo, i partecipanti potranno osservare il proprio stile comunicativo, sperimentare prospettive differenti e mettersi nei panni dell’interlocutore.

A guidare le lezioni sarà Massimiliano Ferrari, dottore commercialista, mediatore civile e commerciale, nonché formatore e ideatore di Medianos®. Nel suo lavoro unisce l’esperienza nella consulenza alle imprese alla formazione sui temi della comunicazione e della gestione dei conflitti.

Il programma si concentra su quattro aree principali. La prima riguarda la relazione con il cliente, con attenzione alle aspettative esplicite e implicite, alla prevenzione dei malintesi e alla gestione delle situazioni di tensione.

Spazio anche agli aspetti commerciali, psicologici e sociali degli scambi professionali, per comprendere meglio che cosa orienta i comportamenti dei clienti e influenza le decisioni. Un altro ambito sarà dedicato alla dimensione emotiva, creativa ed espressiva delle relazioni, approfondendo il ruolo del tono di voce, del ritmo, delle pause e delle emozioni nella costruzione di dialoghi più autentici.

La parte pratica, attraverso gli esercizi con Medianos®, permetterà infine di sperimentare modalità comunicative differenti, migliorare l’empatia e sviluppare capacità utili a rendere i rapporti interpersonali più chiari e costruttivi.

Per le imprese regolarmente iscritte agli Enti Bilaterali del Terziario e del Turismo è previsto il rimborso del 100% della quota versata. Anche i dipendenti che scelgono di iscriversi autonomamente al corso potranno richiedere direttamente il rimborso, qualora sostengano personalmente il costo e ricorrano le condizioni previste.

Per informazioni sul programma, sulle modalità di iscrizione e sul rimborso è possibile contattare l’Ufficio Formazione di Confcommercio Lecco via email, all’indirizzo formazione@ascom.lecco.it, oppure telefonicamente al numero 0341 356911.

La scadenza per le iscrizioni è fissata a lunedì 26 ottobre: tre appuntamenti per investire sulle competenze relazionali e imparare a trasformare la comunicazione quotidiana in uno strumento di collaborazione.