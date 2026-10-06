Confcommercio Lecco: corso di contabilità avanzata

Il percorso prevede 18 ore di formazione, con lezioni il martedì sera dal 20 ottobre al 24 novembre

Le lezioni affronteranno imposte, destinazione dell’utile o della perdita, approvazione e deposito del bilancio

LECCO – Dal risultato d’esercizio alla determinazione delle imposte, passando per la destinazione dell’utile o della perdita fino all’approvazione e al deposito del bilancio presso il Registro delle Imprese. Sono questi i principali temi del corso “Contabilità avanzata: dall’utile al reddito”, organizzato da Cat Unione Lecco, società di formazione e consulenza di Confcommercio Lecco.

Il percorso prevede complessivamente 18 ore di lezione, distribuite in sei appuntamenti serali il martedì, dalle 18 alle 21, nelle nuove aule di formazione di Palazzo Ghislanzoni, in via Roma 51 a Lecco. Gli incontri sono in programma il 20 e 27 ottobre e il 3, 10, 17 e 24 novembre.

L’obiettivo è integrare contabilità, fiscalità e diritto societario, offrendo una visione complessiva dei passaggi che conducono alla redazione del bilancio d’esercizio. Durante le lezioni saranno inoltre analizzati casi concreti attraverso esercitazioni pratiche.

La proposta formativa è rivolta ad addetti e responsabili dell’area amministrazione e bilancio, collaboratori e praticanti di studi professionali, giovani professionisti interessati ad approfondire gli aspetti fiscali e societari del bilancio, consulenti aziendali e controller che vogliono comprendere meglio la logica del risultato d’esercizio e della sua destinazione.

Il programma parte dal risultato civilistico alla determinazione delle imposte, con un approfondimento sul risultato d’esercizio e sulle differenze tra utile civilistico e imponibile fiscale. Saranno analizzate anche le imposte sul reddito, con particolare riferimento a IRES e IRAP, oltre alle imposte anticipate e differite, affrontandone concetti, calcolo e scritture contabili.

Un secondo blocco sarà dedicato alla destinazione del risultato d’esercizio. In questo caso si parlerà di accantonamento alle riserve, con riferimento alla riserva legale e alle riserve statutarie e facoltative, della distribuzione degli utili ai soci, dei relativi limiti e procedure e della copertura delle perdite d’esercizio, con attenzione alle modalità e alle implicazioni contabili.

Il corso affronterà infine gli adempimenti di bilancio, dalla riclassificazione e analisi di stato patrimoniale e conto economico alla relazione sulla gestione e alla nota integrativa. Spazio anche alla convocazione dell’assemblea dei soci, all’approvazione del bilancio e alle relative delibere, fino al deposito del bilancio presso il Registro delle Imprese, con un focus su tempistiche e modalità operative.

Le iscrizioni devono essere effettuate entro lunedì 12 ottobre. Per le imprese regolarmente iscritte agli Enti Bilaterali del Terziario e del Turismo è previsto un rimborso dell’80% delle quote versate. Nel caso in cui siano i dipendenti a iscriversi autonomamente al corso, potranno richiedere direttamente il rimborso qualora sostengano personalmente il costo.

Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni è possibile contattare Confcommercio Lecco – Ufficio Formazione all’indirizzo email formazione@ascom.lecco.it oppure al numero 0341/356911.